Пропавший во время боя в ООС солдат погиб - штаб

Тело убитого бойца 10-й горно-штурмовой бригады Сергея Проданюка боевики передали передали украинской стороне в присутствии ОБСЕ.

В ходе боя Сергей Проданюк лично уничтожил одного боевика УНИАН

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Украинский боец 10-й горно-штурмовой бригады Сергей Проданюк, который пропал без вести в ходе боевого столкновения в зоне ООС, погиб отражая атаку диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

“Сергей Проданюк погиб, отражая нападение диверсионно-разведывательной группы противника. В ходе боя лично уничтожил одного боевика“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тело павшего украинцы находилось у боевиков. Тело в присутствии представителей ОБСЕ боевики передали украинской стороне.

Напомним, 4 декабря подразделения сепаратистов на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.

Погибшему воину было 25 лет. Раненый боец эвакуирован в военный медицинский госпиталь.