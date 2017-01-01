Пропавший во время боя в ООС солдат погиб - штаб
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Украинский боец 10-й горно-штурмовой бригады Сергей Проданюк, который пропал без вести в ходе боевого столкновения в зоне ООС, погиб отражая атаку диверсионно-разведывательной группы боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
“Сергей Проданюк погиб, отражая нападение диверсионно-разведывательной группы противника. В ходе боя лично уничтожил одного боевика“, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что тело павшего украинцы находилось у боевиков. Тело в присутствии представителей ОБСЕ боевики передали украинской стороне.
Напомним, 4 декабря подразделения сепаратистов на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.
Погибшему воину было 25 лет. Раненый боец эвакуирован в военный медицинский госпиталь.