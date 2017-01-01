День Вооруженных сил Украины 2018: история, поздравления

Национальный праздник всех военнослужащих официально отмечают с 1993 года. В єтот день принято поздравлять всех, кто служил в украинской армии.

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил. Праздник является государственным, но выходного в этот день нет.

День посвящен всем видам войск Украинской армии. Праздник отмечают со дня принятия Закона Украины О Вооруженных силах Украины. Хотя сам праздник появился в календаре на два года позже.

История Дня Вооруженных сил Украины

Читай также: В ВСУ определили лучший танковый взвод

День Вооруженных сил Украины пришел на смену советскому Дню защитника отечества. Украинский праздник начали отмечать 6 декабря в 1993 году. День был учрежден постановлением Верховной Рады Украины.

Дата 6 декабря выбрана потому, что двумя годами ранее в этот день был принят Закон Украины “О Вооруженных силах Украины“. Неофициально День защитника Украины начали праздновать тогда же в 1991 году.

Праздник является общим для всех видов войск страны. ВСУ состоят из сухопутных, воздушных и военно-морских сил. Также в составе Вооруженных сил есть внутренние войска, служащие пограничной и оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Поздравления ко Дню защитника

Читай также: Бойцы ВСУ взяли штаб американских военных на Saber Junction-2018

Военнослужащих Украины 6 декабря поздравляют Президент и высокопоставленные лица. Выходного в этот день нет, но в стране проводят различные мероприятия, чтобы продемонстрировать уважение защитникам родной страны.

Принято поздравлять членов семьи и знакомых, которые служат или служили в Украинской армии. Поздравить близких можно с помощью тематических стихотворений или в прозе.

6 грудня на порозі

Привітання вже в дорозі,

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви - це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

Українська арміє,

Тебе сьогодні славимо,

Здоров’я й днів безхмарних

Захисникам бажаємо!

Мужественные сильные мужчины,

Вы оплот защиты всей страны.

Не важны вам звездочки и чины,

Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте вы всегда для нас здоровы,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни лишь одной оковой

Будет свет в окне семьи большой.

Пусть гордится Украина своим войском,

Будем горды мы за всех своих орлов,

И пусть слава о казаке запорожском

Возродится доблестью страны сынов.

Пожелать тебе хочу, чтоб задачи - по плечу,

По плечу - любой приказ, чтоб ты бил не в бровь, а в глаз!

Чтобы к звездочке звезда - на погоны без труда,

И чтоб служба - как по маслу, и чтоб горе - не беда!

Чтобы форма - как влитая, чтоб к победам шел, блистая,

Чтоб служилось чин по чину, чтоб из мальчика - в мужчину!

Чтобы черную навеки жизнь убрала полосу!

Поздравленья шлю тебе с Днем ВСУ!

Читай также: Украинские десантники отпраздновали свой профессиональный день

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.