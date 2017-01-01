День Вооруженных сил Украины 2018: история, поздравления
В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил. Праздник является государственным, но выходного в этот день нет.
День посвящен всем видам войск Украинской армии. Праздник отмечают со дня принятия Закона Украины О Вооруженных силах Украины. Хотя сам праздник появился в календаре на два года позже.
История Дня Вооруженных сил Украины
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День Вооруженных сил Украины пришел на смену советскому Дню защитника отечества. Украинский праздник начали отмечать 6 декабря в 1993 году. День был учрежден постановлением Верховной Рады Украины.
Дата 6 декабря выбрана потому, что двумя годами ранее в этот день был принят Закон Украины “О Вооруженных силах Украины“. Неофициально День защитника Украины начали праздновать тогда же в 1991 году.
Праздник является общим для всех видов войск страны. ВСУ состоят из сухопутных, воздушных и военно-морских сил. Также в составе Вооруженных сил есть внутренние войска, служащие пограничной и оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Поздравления ко Дню защитника
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Военнослужащих Украины 6 декабря поздравляют Президент и высокопоставленные лица. Выходного в этот день нет, но в стране проводят различные мероприятия, чтобы продемонстрировать уважение защитникам родной страны.
Принято поздравлять членов семьи и знакомых, которые служат или служили в Украинской армии. Поздравить близких можно с помощью тематических стихотворений или в прозе.
6 грудня на порозі
Привітання вже в дорозі,
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами-
Ви - це доблесть та відвага,
Армії Вкраїнській Слава!
Українська арміє,
Тебе сьогодні славимо,
Здоров’я й днів безхмарних
Захисникам бажаємо!
Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны вам звездочки и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.
Будьте вы всегда для нас здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни лишь одной оковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
Пожелать тебе хочу, чтоб задачи - по плечу,
По плечу - любой приказ, чтоб ты бил не в бровь, а в глаз!
Чтобы к звездочке звезда - на погоны без труда,
И чтоб служба - как по маслу, и чтоб горе - не беда!
Чтобы форма - как влитая, чтоб к победам шел, блистая,
Чтоб служилось чин по чину, чтоб из мальчика - в мужчину!
Чтобы черную навеки жизнь убрала полосу!
Поздравленья шлю тебе с Днем ВСУ!
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.