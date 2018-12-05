СБУ: Фейк-повестки и новости ради поднятия паники рассылали нанятые РФ украинцы

В спецслужбе выяснили, что российские кураторы решили работать с провокационными материалами с помощью украинцев в нескольких регионах.

Провокаторы обвиняются в посягательстве на территориальную целостность Украины ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ разоблачили участника сети интернет-провокаторов, который по заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщения, связанные с введением военного положения в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Целью этих сообщений было распространение паники среди населения Украины. Выполнял данную “работу“ житель города Каменское на Днепропетровщине.

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“Он распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины“, - рассказали в спецслужбе.

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с россиянами и жителями временно оккупированного Крыма. Последние прямо ставили перед украинцем задачи по распространению провокационных материалов.

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“Указания“ российских кураторов предусматривали публикацию статей о “правомерности“ действий ВМС РФ вблизи Керченского пролива и осуждении действий украинских моряков“, - отмечают правоохранители.

Впоследствии сотрудники СБУ установили, что задачи по распространению ложных материалов поступили жителям нескольких областей Украины.

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Кураторы из РФ рассылали неправдивую информацию с уже знакомыми нам материалами - об использовании для военных нужд “евробляхеров“, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков, больших очередей на АЗС, фейковые повестки в рамках “общей мобилизации“.

“По замыслу российских спецслужб, привлечение именно жителей Украины к распространению деструктивных материалов позволяет адаптировать их для граждан нашей страны и создать иллюзию “правдивости“ сообщений“, - отмечает пресс-служба.

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Открыто уголовное производство по статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Злоумышленникам может грозить от 3 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Минобороны заверили, что не рассылали СМС украинцам с просьбой явиться в военкомат и не публиковали решения о конфискации ввезенных с нарушениями автомобилей из-за введения военного положения.