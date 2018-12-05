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СБУ: Фейк-повестки и новости ради поднятия паники рассылали нанятые РФ украинцы

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В спецслужбе выяснили, что российские кураторы решили работать с провокационными материалами с помощью украинцев в нескольких регионах.
Провокаторы обвиняются в посягательстве на территориальную целостность Украины
Провокаторы обвиняются в посягательстве на территориальную целостность Украины
ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ разоблачили участника сети интернет-провокаторов, который по заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщения, связанные с введением военного положения в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Целью этих сообщений было распространение паники среди населения Украины. Выполнял данную “работу“ житель города Каменское на Днепропетровщине.

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“Он распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины“, - рассказали в спецслужбе. 

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с россиянами и жителями временно оккупированного Крыма. Последние прямо ставили перед украинцем задачи по распространению провокационных материалов. 

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“Указания“ российских кураторов предусматривали публикацию статей о “правомерности“ действий ВМС РФ вблизи Керченского пролива и осуждении действий украинских моряков“, - отмечают правоохранители.

Впоследствии сотрудники СБУ установили, что задачи по распространению ложных материалов поступили жителям нескольких областей Украины. 

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Кураторы из РФ рассылали неправдивую информацию с уже знакомыми нам материалами - об использовании для военных нужд “евробляхеров“, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков, больших очередей на АЗС, фейковые повестки в рамках “общей мобилизации“. 

“По замыслу российских спецслужб, привлечение именно жителей Украины к распространению деструктивных материалов позволяет адаптировать их для граждан нашей страны и создать иллюзию “правдивости“ сообщений“, - отмечает пресс-служба. 

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Открыто уголовное производство по статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Злоумышленникам может грозить от 3 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Минобороны заверили, что не рассылали СМС украинцам с просьбой явиться в военкомат и не публиковали решения о конфискации ввезенных с нарушениями автомобилей из-за введения военного положения.

 

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Теги: СБУ, фейки, провокации, РФ, военное положение, украинцы
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Комментариев (1)
donizete    05.12.2018, 20:07
Оценка:  0
donizete
К сожалению, но не чему тут удивляться. То за гречку голос продадут, то за пару сотен на "левый" митинг сходят, то и Украину сольют, зато карман набит червонцами. Зато везде кричат что патриоты и во всем виновата власть (все 27-мь лет), а сами - идеал гражданина и человека.
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