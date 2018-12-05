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Комитет по свободе слова предлагает наказывать за пропаганду "русского мира"

Комментариев: 4
Депутаты хотят приравнять пропаганду имперских идей РФ к пропаганде коммунизма и нацизма.
Комитет во вопросам свободы слова хочет запретить идеологию "русского мира"
Комитет во вопросам свободы слова хочет запретить идеологию "русского мира"
komsvobslova.rada.gov.ua

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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова хочет добавить в закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов запрет на пропаганду “русского мира“. Об этом сообщает Укринформ.

В среду комитет рекомендовал Раде вернуть закон на доработку, чтобы “осудить на законодательном уровне имперскую идеологию государства-агрессора“.

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“Так называемая концепция “русского мира“ направлена на оправдание вооруженной агрессии РФ, применения вооруженной силы РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины“, - считают в комитете по свободе слова.

Кроме того, “русский мир“ оправдывает вмешательство России во внутреннюю политику Украины и поддерживает идеи присоединения к РФ Украины либо же ее отдельных территорий.

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Идеологи данной концепции также часто занимаются “распространением, провоцированием, стимулированием или оправданием нетерпимости к Украине и украинскому народу, унижением национальной чести и достоинства“, - говорится в предложении комитета. 

Также депутаты хотят установить ответственность за пропаганду имперской идеологии РФ.

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Напомним, ранее в Раде появилось предложение обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить Степана Бандеру Героем Украины посмертно.

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Теги: пропаганда, Русский мир, идеология, комитет по свободе слова, Рада
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Комментариев (5)
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Предаторр    05.12.2018, 20:07
Оценка:  0
Предаторр
"Комитет по свободе слова"???Ахахахахахахаха!!!В странах,где действительно есть свобода слова,о таких комитетах и слышать не слышали.Но в нашей охреНэньке свобода слова есть лишь на словах.На деле же-ШОКоладный мир с элементами тоталитаризма.
СветБобра    05.12.2018, 20:00
Оценка:  -1
СветБобра
Давно пора!
Мыкола    05.12.2018, 19:23
Оценка:  +2
Мыкола
Як можуть депутати з нульовим рейтингом в суспільстві щось там вирішувати? Та досидіть вже тихесенько до закінчення своєй каденції та ідіть геть!
Eyyafyallayekyul    05.12.2018, 18:59
Оценка:  +2
Eyyafyallayekyul
Оле Поляковой понравилось целоваться с Дашей Астафьевой.....
Fortuno    05.12.2018, 19:58
Оценка:  -1
Fortuno
Фантазия в развитие темы:

члены комитета ВР по свободе слова разбились на пары и целуются друг с другом взасос, потом начинают снимать друг с друга одежду... Галстучки, рубашки, штанишки, трусики ...
... и в результате рейтинг популярности депутатов бъет все рекорды
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