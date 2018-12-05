Комитет по свободе слова предлагает наказывать за пропаганду "русского мира"
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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова хочет добавить в закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов запрет на пропаганду “русского мира“. Об этом сообщает Укринформ.
В среду комитет рекомендовал Раде вернуть закон на доработку, чтобы “осудить на законодательном уровне имперскую идеологию государства-агрессора“.
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“Так называемая концепция “русского мира“ направлена на оправдание вооруженной агрессии РФ, применения вооруженной силы РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины“, - считают в комитете по свободе слова.
Кроме того, “русский мир“ оправдывает вмешательство России во внутреннюю политику Украины и поддерживает идеи присоединения к РФ Украины либо же ее отдельных территорий.
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Идеологи данной концепции также часто занимаются “распространением, провоцированием, стимулированием или оправданием нетерпимости к Украине и украинскому народу, унижением национальной чести и достоинства“, - говорится в предложении комитета.
Также депутаты хотят установить ответственность за пропаганду имперской идеологии РФ.
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Напомним, ранее в Раде появилось предложение обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить Степана Бандеру Героем Украины посмертно.
члены комитета ВР по свободе слова разбились на пары и целуются друг с другом взасос, потом начинают снимать друг с друга одежду... Галстучки, рубашки, штанишки, трусики ...
... и в результате рейтинг популярности депутатов бъет все рекорды