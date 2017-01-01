Перед торгами из "Центрэнерго" выведены 5 млрд гривен, – "Баланс Групп"

Один из участников конкурса на приватизацию "Центрэнерго" - "Баланс-Групп" (прим.: один из основных кредиторов), сделал открытое заявление о хищении средств компании в сумме более 14 млрд грн., которое было направлено в адрес генерального прокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака, а также целого ряда средств массовой информации. По приведенным в заявлении данным только в период подготовки к приватизации (прим.: за 9 месяцев 2018 года) из ПАО "Центрэнерго" похищено свыше 5 млрд грн.

В конце октября глава Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что 13 декабря 2018 года состоится конкурс по приватизации 78% акций ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 6 млрд грн.

Однако, как сообщает "Баланс Групп", в настоящий момент подготовлена и реализуется схема завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем оформления результата конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций. При этом, денежные средства в сумме более 6 млрд.грн., которые, как планируется, будут уплачены по результатам указанного конкурса, были незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы в период 2016-2018гг.

В заявлении, помимо прочего, обозначено, что с 2016 года действует организованная группа из числа правления ПАО "Центрэнерго" и должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и КНРЭКУ. Указанные в заявлении должностные лица, прямо связаны с президентом Петром Порошенко и его ближайшим соратником – депутатом от БПП Игорем Кононенко.

В 2017–2018 годах члены группы якобы "всячески усовершенствовали" схемы вывода денежных средств из компании, что не отражено в аудиторском отчете ПАО "Центрэнерго", проведенном Ernst&Young. По данным "Баланс-групп", на услуги аудиторов из государственного бюджета в 2018 году было потрачено более 84 млн грн.

Стоит отметить, что по утверждению "Баланс-групп", в ходе приватизации "Центрэнерго" реализуется сценарий, аналогичный попытке приватизации АО "Криворожсталь", результаты которой были впоследствии отменены.

23 ноября 2018 года комитет кредиторов "Центрэнерго" обязал предоставить информацию о существенных сделках, а также отказал в согласовании целого ряда залоговых сделок правлению "Центрэнерго" на несколько сотен миллионов гривен. Как сообщается, по результатам заседания, комитет кредиторов "Центрэнерго" обратился в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации данных финансовой отчетности компании с целью сокрытия фактов масштабного хищения денежных средств.