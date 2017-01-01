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Морской договор с РФ не исчерпал себя - МИД

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Вопрос о денонсации Договора об Азовском море находится на рассмотрении, но будет еще нужен в судебных исках, заявили в МИД Украины.
Украина рассматривает возможность расторжения Договора с РФ по Азовскому морю
Украина рассматривает возможность расторжения Договора с РФ по Азовскому морю
Украинский милитарный портал

МИД Украины рассматривает возможность денонсации Договора с РФ по Азовскому морю, подписанного в 2003 году, но документ еще не исчерпал себя в исках против России в международных судах. Об этом в среду, 5 декабря, заявил заместитель главы МИД Василий Боднар, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в данный момент продолжается подача документов в международные суды и согласовываются процессуальные нюансы.

"Для нас важно продолжить процесс выхода из договоров, которые для нас не важны. Но Договор 2003 года сейчас не исчерпал полностью свой потенциал. Если в одностороннем порядке денонсируем Договор, это не значит, что денонсацию признает российская сторона. Как было с договорами о размещении Черноморского флота. Российская сторона отказалась от них. А мы считаем их действующими", - добавил он.

Ранее в МИД сообщили, что созывают подписантов Будапештского меморандума.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Теги: Россия, Украина-Россия, МИД Украины, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, договор
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Источник: korrespondent.net

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