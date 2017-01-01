Из Украины выдворили "вора в законе" Нукри Гальского

На третьей недели пребывания в столице Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков.

Правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу Нукри Гальский и депортировали его за пределы Украины. Об этом сообщили в столичной полиции в среду, 5 декабря.

"Гражданин Грузии 1987 года рождения на территорию Украины прибыл за пределами пункта пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

На третьей недели пребывания в столице Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров.

"Правоохранители установили, что задержанный в 2013 году коронован в Турции другими "ворами в законе". Ранее он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации и Грузии за преступления, связанные с оборотом наркотиков и квартирные кражи", - отметил начальник полиции Киева.

Сообщается, что полиция Киева вместе с ГМС депортировали криминального авторитета за пределы страны с запретом въезда в Украину на три года.

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Ранее сообщалось, что за неделю правоохранители пресекли деятельность троих "воров в законе" в Украине.

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