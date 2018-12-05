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В Раде хотят вернуть Бандере звание Героя Украины

Комментариев: 3
Группа нардепов предлагает Раде обратиться к Порошенко с инициативой наново присвоить Степану Бандере звание Героя Украины.
Степану Бандере предлагают присвоить звание Героя Украины
Степану Бандере предлагают присвоить звание Героя Украины

В Верховной Раде в среду, 5 декабря, зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту Украины относительно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины (посмертно).

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Инициаторами проекта постановления выступили народные депутаты из фракций Народный фронт и БПП.

Как известно, в январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание героя Степану Бандере.

А уже 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил этот указ президента. 23 июня 2010 года это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда.

В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.

Ранее в Житомирской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий.

Как сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин предложил перезахоронить прах Бандеры в Украине.

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Теги: Бандера, проект, Рада, Верховная Рада, Степан Бандера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Предаторр    05.12.2018, 20:03
Оценка:  +2
Предаторр
Лучше уж наградить этого гитлеровского посипаку нацистским крестом,ведь он сосал и лизал Адольфу похлеше многих истинных арийцев.)))))))))
Гастарбайтер    05.12.2018, 19:32
Оценка:  +4
Гастарбайтер
Очередная хрень начинается
farfalle    05.12.2018, 19:23
Оценка:  +7
farfalle
Дивизия СС тоже герои?
Не тех вы героев выбираете...хотя других-то и нет...
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