В Раде хотят вернуть Бандере звание Героя Украины

Группа нардепов предлагает Раде обратиться к Порошенко с инициативой наново присвоить Степану Бандере звание Героя Украины.

В Верховной Раде в среду, 5 декабря, зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту Украины относительно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины (посмертно).

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Инициаторами проекта постановления выступили народные депутаты из фракций Народный фронт и БПП.

Как известно, в январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание героя Степану Бандере.

А уже 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил этот указ президента. 23 июня 2010 года это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда.

В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.

Ранее в Житомирской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий.

Как сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин предложил перезахоронить прах Бандеры в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet