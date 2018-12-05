Пограничники получили миллионное оборудование от Норвегии

Полученные приборы позволяют выявлять специальные ядерные материалы, радиоактивные вещества промышленного, медицинского характера.

В рамках проекта международной технической помощи представители правительства Норвегии передали Житомирскому пограничному отряду оборудование для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного ведомства в среду, 5 декабря.

Полученные приборы позволяют выявлять специальные ядерные материалы, радиоактивные вещества промышленного, медицинского характера и другие материалы, которые могут быть источниками ионизирующего излучения. Приборы дают сигнал тревоги в случае обнаружения источников нейтронного и гамма-излучения, альфа, бета-загрязнения, а также позволяют провести спектральный анализа источника загрязнения и его идентификацию.

Пограничники получили дозиметры, спектрометры, защитные костюмы, противогазы и другое оборудование на общую сумму более 6,5 млн грн.

"Указанное оборудование позволит защитникам границы в обязательном порядке осуществлять проверку, при въезде и выезде из Украины лиц, грузов и транспортных средств на наличие в них запрещенных материалов. Также оно будет частью экипировки пограничников во время пребывания на загрязненной территории, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС", – сообщили в ведомстве.

Ранее начальник Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал попросил руководство пограничных ведомств стран, с которыми Украина граничит на западном участке, усилить пограничный режим.

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