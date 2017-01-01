Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за военного положения в Украине запрещают охоту

Комментариев: 0
В шести областях охота запрещена полностью, еще в трех - только в пограничных районах. В четырех областях, где действует военное положение, ограничений не вводили.
В некоторых областях запретили охоту
В некоторых областях запретили охоту
Facebook.com/Головне управління Національної-поліції в Київській області

В шести областях Украины по состоянию на среду, 5 декабря, из-за введения военного положения, запретили охоту, сообщает издание Охота & Оружие.

В частности, запрет официально подтвержден властями Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской, Винницкой областей.

В первых трех областях власти заявили о запрете применительно ко всей территории области.

В остальных областях назвали районы, где охота запрещена.

Так, в Сумской области запрет действует в восьми приграничных районах: в Белопольском, Велико-Писаревском, Глуховском, Краснопольском, Путивльском, Сумском, Середина-Будском и Ямпольском.

В Луганской области разрешение на охоту вообще действует только в двух районах - Сватовском и Кременском.

На Винниччине на время действия военного положения запрещена охота в приграничных Песчанском и Ямпольском районах.

В Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях о введении запрета пока не сообщается.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Однако, по словам Гройсмана, военное положение может быть прекращено досрочно.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Охота, запрет, военное положение, Военное положение в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь