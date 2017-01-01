Из-за военного положения в Украине запрещают охоту

В шести областях охота запрещена полностью, еще в трех - только в пограничных районах. В четырех областях, где действует военное положение, ограничений не вводили.

В некоторых областях запретили охоту Facebook.com/Головне управління Національної-поліції в Київській області

В шести областях Украины по состоянию на среду, 5 декабря, из-за введения военного положения, запретили охоту, сообщает издание Охота & Оружие.

В частности, запрет официально подтвержден властями Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской, Винницкой областей.

В первых трех областях власти заявили о запрете применительно ко всей территории области.

В остальных областях назвали районы, где охота запрещена.

Так, в Сумской области запрет действует в восьми приграничных районах: в Белопольском, Велико-Писаревском, Глуховском, Краснопольском, Путивльском, Сумском, Середина-Будском и Ямпольском.

В Луганской области разрешение на охоту вообще действует только в двух районах - Сватовском и Кременском.

На Винниччине на время действия военного положения запрещена охота в приграничных Песчанском и Ямпольском районах.

В Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях о введении запрета пока не сообщается.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Однако, по словам Гройсмана, военное положение может быть прекращено досрочно.

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