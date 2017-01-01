В Черкассах маршрутка сбила мужчину на остановке

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, скончался.

На остановке общественного транспорта в Черкассах маршрутка сбила насмерть мужчину. Инцидент произошел около 11.00 в среду, 5 декабря, сообщили в областной полиции.

"Водитель маршрутного№ 29, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода, жителя города Черкассы ", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался во время оказания медицинской помощи.

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