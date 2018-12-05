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Выборы-2019: МВД и ЦИК подписали меморандум

Комментариев: 1
Целью меморандума является объединение усилий двух ведомств для недопущения нарушений избирательных прав украинцев.
Аваков и Слипачук
Аваков и Слипачук
Пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заключили меморандум о сотрудничестве между ведомствами. Документ подписали в среду, 5 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

Целью меморандума является объединение усилий двух ведомств для недопущения нарушений избирательных прав украинцев и обеспечения правопорядка в период проведения выборов президента Украины, народных депутатов и местных выборов.

"Вопрос предупреждения избирательных преступлений и неотвратимости наказания за них является очень важным для обеспечения избирательного процесса. Поэтому я считаю, что объединив усилия и понимая, какие именно вызовы стоят перед нами, мы сможем их преодолеть. Для того, чтобы граждане имели возможность сделать выбор и были уверены, что он достоверно отображен в результатах голосования", – сказала Слипачук.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заверил, что полиция обеспечит публичную безопасность во время всего избирательного процесса.

В пределах подписанного меморандума стороны договорились об освещении информации о системных правонарушениях избирательного законодательства, обмене информацией об уголовных правонарушениях против избирательных прав граждан, о совместном выявлении, предотвращении и прекращении правонарушений, связанных с вмешательством в работу компьютерных сетей и государственных информационно-аналитических и информационно-телекоммуникационных систем.

Стороны договорились о проведении совместных встреч руководителей, экспертов и специалистов в рамках совещаний, семинаров, конференций, рассказали в МВД.

Ранее в ЦИК оценили вероятность выборов из-за введения военного положения в десяти областях Украины.

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Теги: Выборы, МВД, ЦИК, МВД Украины, сотрудничество, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    05.12.2018, 21:00
Оценка:  0
Предаторр
Всё правильно!ЦИК будет подтасовывать результаты,а мусорга Ары Авакяна будут эти подтасовыввния охранять,называя всех недовольных этими подтасовываниями"агентами Кремля"...
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