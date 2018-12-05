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Порошенко наградил почти 200 военных по случаю Дня ВСУ

Комментариев: 1
Военнослужащих отметили наградами, почетными и воинскими званиями. Двое воинов получили ордена.
Президент наградил двух воинов орденами
Президент наградил двух воинов орденами
president.gov.ua

В среду, 5 декабря, президент Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил Украины вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ, проявившим мужество и отвагу в защите независимости и территориальной целостности государства, сообщает пресс-служба президента.

В частности, орден Богдана Хмельницкого II степени был награжден командир механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ подполковник Роман Коренюк.

Орденом За мужество ІІІ степени был награжден офицер отдела боевой подготовки управления подготовки оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ майор Алексей Лисиченко.

Всего государственные награды, почетные звания и воинские звания в целом получили почти 200 человек.

Напомним, в прошлый День ВСУ в Краматорске открыли Аллею памяти.

Как сообщалось, сегодня сепаратисты передали тело погибшего бойца ВСУ.

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Теги: награды, фото, орден, армия, ВСУ, День ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    05.12.2018, 21:14
Оценка:  +1
Предаторр
Гитлер тоже награждал своих особо отличившихся молодчиков...
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