РФ пообещала пустить консулов к морякам - Климкин

МИД России официально сообщило, что захваченные украинские моряки находятся в СИЗО Москвы.

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить украинским консулам доступ к захваченным украинским морякам. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twiiter.

Он также отметил, что украинский МИД делаем все возможное, чтобы ускорить встречу с моряками.

"Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ все же официально сообщило, что украинские моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!", - написал Климкин.

Напомним, сегодня у Порошенко заявили, что захваченные моряки не подлежат обмену. А в США пообещали России "боль" за украинских моряков.

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