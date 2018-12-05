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США выбирают способ блокировки Северного потока-2

Комментариев: 3
В Белом доме рассматривают несколько вариантов остановки строительства газопровода в обход Украины.
США намерены блокировать строительство Северного потока-2
США намерены блокировать строительство Северного потока-2
Nord Stream 2 / Thomas Eugster

В США рассматривают различные пути противодействия строительству газопровода Северный поток-2. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает в среду, 5 декабря, Deutsche Welle.

По словам Болтона, в Белом доме негативно относятся к строительству газопровода в обход Украины.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода Северный поток-2. Мы раздумываем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта Северный поток-2, - заявил Болтон.

Ранее американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Трампа есть много средств остановить Северный поток-2.

Напомним, строительство газопровода Северный поток-2 через Балтийское море уже началось и, по планам, должно завершено к концу 2019 года.

 

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Теги: США, Северный поток, Болтон, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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NOREGA    05.12.2018, 23:22
Оценка:  0
NOREGA
Ну и? Пусть сразу сообщат способ транспортировки американского сжиженного газа по украинской ГТС- кому и куда, откуда. Иначе это сказки для нищих и интересно только ДБ.
Предаторр    05.12.2018, 22:42
Оценка:  +2
Предаторр
Америкосы лишь о своих интересах заботятся.Украину они в гробу видели,им лишь бы Раше насолить.Только вот они не учли интересрв ЕС,а это нехорошо.ЕС может и по-матери послать,если что...Так что"хозяева планеты",готовьтесь.)))))))) ))))))
Gidnyk    05.12.2018, 22:36
Оценка:  -2
Gidnyk
Пока выберут уже и газопровод достроят.
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