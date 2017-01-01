Мэра Полтавы восстановили в должности

Мамай имеет право подписывать документы от имени полтавского горсовета. Чиновник заявил, что отстаивает свою позицию через суд.

Отстраненный ранее мэр Полтавы Александр Мамай восстановлен в должности, о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В документе говорится, что Мамай имеет право подписывать документы от имени юридического лица - Полтавского городского совета.

В то же время сам Мамай заявил, что "не ориентируется на реестры" и действует в соответствии с законом, сообщает УНИАН.

"Я не знаю про ситуацию с реестром. Отстаиваю свою позицию предусмотренным законом способом – через суд. Правда на моей стороне и рано или поздно я добьюсь восстановления справедливости. Город Полтава будет в безопасности!" – отметил он.

В настоящее время открыто уголовное производство в отношении должностных лиц, которое внесено в ЕРГР по факту подделки печати, которую могли использовать для внесения недостоверных сведений в реестры и с целью растраты бюджетных средств города.

Напомним, 14 сентября в Полтаве во время внеочередной сессии горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Мамая и досрочно прекратили его полномочия. Это решение путем тайного голосования поддержали все присутствующие на заседании 29 депутатов из 42 избранных.

Основаниями для такого решения стали якобы "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан", которые расписаны на 31 странице решения.

Также сообщалось, что уволенный горсоветом мэр Полтавы вышел на работу 17 уже сентября.

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