В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

В восточных, центральных и южных областях ожидается сильный туман, местами сложные отложения гололеда и изморози.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Украине ночью и утром 6 декабря ожидаются сложные погодные условия. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях будет туман, видимость 200-500 метров, местами сложные отложения гололеда и изморози.

"В Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.

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