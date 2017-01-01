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В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

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В восточных, центральных и южных областях ожидается сильный туман, местами сложные отложения гололеда и изморози.
В Украине ухудшится погода
В Украине ухудшится погода
 
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Украине ночью и утром 6 декабря ожидаются сложные погодные условия. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.
 
Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях будет туман, видимость 200-500 метров, местами сложные отложения гололеда и изморози.
 
"В Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении. 
 
 
Ранее метеорологи сообщили, что нынешняя зима может стать самой теплой за последние 30 лет.

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Теги: погода, туман, гололед, непогода, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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