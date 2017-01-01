В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды
В восточных, центральных и южных областях ожидается сильный туман, местами сложные отложения гололеда и изморози.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Украине ночью и утром 6 декабря ожидаются сложные погодные условия. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.
Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях будет туман, видимость 200-500 метров, местами сложные отложения гололеда и изморози.
"В Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.
Ранее метеорологи сообщили, что нынешняя зима может стать самой теплой за последние 30 лет.
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