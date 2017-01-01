Глава ВМС Украины готов обменять себя на задержанных моряков

Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в тюрьму РФ, если отпустят на свободу задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил себя в обмен на 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Об этом он заявил в интервью газете Bild, опубликованном в четверг, 6 декабря.

По словам Игоря Воронченко, он готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин отпустит на свободу задержанных моряков.

"У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России", - заявил глава ВМС Украины.

В то же время адмирал в отличие от президента Украины Петра Порошенко не считает, что военные корабли НАТО смогли бы помочь стране в Азовском море.

"Существует соглашение от 2003 года, по которому любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение и от Украины, и от России. Это значит, что даже если бы Украина хотела, Россия бы этого не разрешила", - подчеркнул Воронченко.

В свою очередь, он призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу.

В ФСБ России заявили, что катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Киев отрицает обвинения. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение.

По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили, в частности, США, ЕС, Германия, Франция.

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