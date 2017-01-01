Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, один раненый

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка, Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Чермалык и Гнутово.

В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 5 декабря, сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.

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"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и пять раз в сутки открывал огонь возле хутора Вольный из минометов калибра 82 мм. В этом районе противник также применил зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды противотанковые управляемые ракеты", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял, как отметили в штабе ООС.

Напомним, за сутки 4 декабря сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения.

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