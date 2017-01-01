Итоги 5 декабря: Законопроект о выборах и испытания ракет Нептун

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Ракета Нептун прошла успешные испытания в Одесской области Скриншот из видео

Глава государства заявил, что на данный момент есть все предпосылки для спокойного проведения местных выборов; в Одесской области провели успешные испытания новой крылатой противокорабельной ракеты Нептун: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

МИД Украины обратился к подписантам Будапештского меморандума

Министерство иностранных дел Украины призвало страны-участницы Будапештского меморандума провести срочные консультации.

Соответствующее обращение к США, Великобритании и России было отправлено 27 ноября, после того, как РФ захватила корабли ВМС Украины в Черном море.

Ракетный эсминец США проплыл вблизи залива Петра Великого

Американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России.

В ВМС США подчеркнули, что маневр был призван бросить вызов чрезмерным морским претензиям РФ.

Порошенко направил в парламент законопроект о выборах во время военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах 23 декабря, в период действия военного положения.

В Украине прошли стрельбы ракетами Нептун и С-125

В Украине провели успешные испытания новой крылатой противокорабельной ракеты Нептун и модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

В ряде областей Украины запретили охоту из-за военного положения

В Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской, Винницкой областях запретили охоту из-за введения военного положения.

В первых трех областях власти заявили о запрете применительно ко всей территории области, в остальных областях охота запрещена в отдельных районах.