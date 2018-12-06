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В Харькове охранник супермаркета застрелил вора

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Заподозренный в краже посетитель ударил ножом сотрудника Государственной службы охраны.
Инцидент произошел в харьковском супермаркете Рост
Инцидент произошел в харьковском супермаркете Рост
rost.kharkov.ua

В Харькове в супермаркете вечером в среду, 5 декабря, произошел конфликт со стрельбой.

Об этом пишет Depo.Харків со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что посетитель, которого заподозрили в краже, ударил ножом сотрудника Государственной службы охраны. Полицейский дважды в него выстрелил.

“Стрельба случилась в супермаркете “Рост“ на Киевской“, - уточняет местное издание 057.ua.

Оба мужчины были госпитализированы. Работник ГСО в сознании. Подозреваемый в краже был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. В больнице он умер.

Как сообщалось, в октябре В кафе Киева произошла стрельба, были ранены охранники.

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Теги: Харьков, стрельба, охранник, ранение, Супермаркет, госпитализация, погибшие, полицейский
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Комментариев (1)
Мыкола    06.12.2018, 09:44
Оценка:  0
Мыкола
Выводы : воруешь миллионы и миллиарды у народа - ты бизнесмен и уважаемый человек и тебя будет защищать власть.Воруешь палку колбасы -ты преступник и тебя могут застрелить !
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