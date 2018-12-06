В Харькове охранник супермаркета застрелил вора
Заподозренный в краже посетитель ударил ножом сотрудника Государственной службы охраны.
В Харькове в супермаркете вечером в среду, 5 декабря, произошел конфликт со стрельбой.
Об этом пишет Depo.Харків со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Отмечается, что посетитель, которого заподозрили в краже, ударил ножом сотрудника Государственной службы охраны. Полицейский дважды в него выстрелил.
“Стрельба случилась в супермаркете “Рост“ на Киевской“, - уточняет местное издание 057.ua.
Оба мужчины были госпитализированы. Работник ГСО в сознании. Подозреваемый в краже был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. В больнице он умер.
Как сообщалось, в октябре В кафе Киева произошла стрельба, были ранены охранники.
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