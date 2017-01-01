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Под Харьковом открыли новое месторождение газа

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На новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию.
Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов куб. м.
Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов куб. м.
ugv.com.ua

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В ноябре АО Укргаздобыча открыло четвертое с начала года месторождение газа в Харьковской области. 

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На этапе геологического изучения, по оценке Укрниигаза, запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 млн куб. м, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м голубого топлива", - говорится в сообщении.

Открытие месторождения состоялось после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. Сегодня на новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию; также продолжаются поисково-разведочные работы.

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В Укргаздобыче напомнили, что с начала года уже открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Перспективные ресурсы четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 млрд кубометров голубого топлива.

Как сообщалось в июле, в Харьковской области частная компания Укрнефтебурение завершила бурение скважины № 26 на Сахалинском газоконденсатном месторождении и ввела ее в эксплуатацию.

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Теги: Харьковская область, газ
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