Атака на Азовском море: адвокат рассказал о состоянии раненых захваченых моряков
Адвокат Евгения Закревская рассказала о состоянии раненых и удерживаемых в СИЗО украинских моряков.
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Как сообщает Громадське, адвокат сослалась на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.
Трое моряков, которые были ранены во время атаки россиянами украинских кораблей у Керченского пролива, находятся в больнице следственного изолятора №1 по Москве, так называемой Матросской тишине. У двух военнослужащих наложен гипс, при нападении РФ они получили осколочные ранения.
“Им делают перевязку, ставят капельницы. Администрация изолятора выдала зимнюю одежду и обувь, чистое постельное белье... Качеством питания раненые довольны, претензий любых к медикам санитарной части изолятора или инспекторам УФСИН Москвы не имеют“, - сообщила адвокат.
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Сотрудник контрразведки СБУ Василий Сорока, который получил осколочное ранение руки, находится в одиночной камере.
Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног - с двумя сокамерниками, которые якобы помогают ему выходить на прогулку. Также моряку выдали трость.
Третий раненый моряк - Андрей Артеменко - тоже находится в камере с двумя соседями, у него осколочное ранение руки и поврежденные белки глаз.
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Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное, сообщила адвокат.
Напомним, 5 декабря Кабинет министров одобрил денежную помощь по 100 тысяч грн семьям военнопленных моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей.