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Атака на Азовском море: адвокат рассказал о состоянии раненых захваченых моряков

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Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное.
У моряков претензий к условию содержания якобы нет
У моряков претензий к условию содержания якобы нет
24tv.ua

Адвокат Евгения Закревская рассказала о состоянии раненых и удерживаемых в СИЗО украинских моряков.

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Как сообщает Громадське, адвокат сослалась на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.

Трое моряков, которые были ранены во время атаки россиянами украинских кораблей у Керченского пролива, находятся в больнице следственного изолятора №1 по Москве, так называемой Матросской тишине. У двух военнослужащих наложен гипс, при нападении РФ они получили осколочные ранения.

“Им делают перевязку, ставят капельницы. Администрация изолятора выдала зимнюю одежду и обувь, чистое постельное белье... Качеством питания раненые довольны, претензий любых к медикам санитарной части изолятора или инспекторам УФСИН Москвы не имеют“, - сообщила адвокат.

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Сотрудник контрразведки СБУ Василий Сорока, который получил осколочное ранение руки, находится в одиночной камере.

Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног - с двумя сокамерниками, которые якобы помогают ему выходить на прогулку. Также моряку выдали трость.

Третий раненый моряк - Андрей Артеменко - тоже находится в камере с двумя соседями, у него осколочное ранение руки и поврежденные белки глаз.

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Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное, сообщила адвокат.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров одобрил денежную помощь по 100 тысяч грн семьям военнопленных моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей. 

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Теги: Россия, СИЗО, моряки, ВМС ВСУ, раненые, Керченский пролив
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Комментариев (1)
Eyyafyallayekyul    06.12.2018, 09:49
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Атака была в Чёрном море. Почему пиндосы и укроСМИ путают моря? Случайно? Не думаю...
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