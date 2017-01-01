В Украине отмечают свой профессиональный праздник все украинские военнослужащие. День ВСУ установлен постановлением Верховной Рады в 1993 году.

В Украине отмечают День Вооруженных сил apostrophe.ua

В Украине в четверг, 6 декабря, отмечают День Вооруженных сил. С праздником украинских военнослужащих уже поздравили президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман.

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Президент отметил, что благодаря военным сотни украинских городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью.

“Низкий поклон каждому воину, который преданно служит Украине“, - пишет президент на своей официальной странице в соцсети Facebook.

В то же время в своем поздравлении Турчинов отметил, что реформирование и развитие ВСУ является государственным приоритетом.

Он добавил, что наша задача - в соответствии со стандартами НАТО наращивать силы и средства, необходимые для защиты страны и восстановления ее территориальной целостности.

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“Украинцы гордятся своими рыцарями-защитниками, которые помешали планам Кремля разрушить нашу страну. Благодаря каждому из вас украинская армия возродилась из пепла, и сейчас способна дать отпор любой провокации агрессора, заняв достойное место среди крупнейших армий мира“, - цитирует слова Турчинова пресс-служба СНБО.

“Сегодня праздник украинских защитников - день Вооруженных сил Украины. Спасибо за то, что мужественно отстаиваете нашу независимость!“ - пишет Гройсман.

Ранее Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины создания ВСУ вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ.