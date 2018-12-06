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В Киеве в заповеднике археологи нашли два кг серебряных монет

Комментариев: 1
Найденные монеты датируются временем от 1817 до 1912 гг. Археологи пока не знают, почему клад был закопан.
В Киеве в заповеднике археологи нашли два кг серебряных монет
© facebook.com/oleksandr.nykoriak
Фото 1/6
  • Монеты планируют реставрировать и передать музею
  • Монеты планируют реставрировать и передать музею
  • Монеты планируют реставрировать и передать музею
  • Монеты планируют реставрировать и передать музею
  • Монеты планируют реставрировать и передать музею
  • Монеты планируют реставрировать и передать музею
В Киеве в заповеднике археологи нашли два кг серебряных монет
Монеты планируют реставрировать и передать музею
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На территории столичного заповедника Древний Киев археологи нашли два килограмма серебряных монет времен Российской империи. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

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“Около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек, в подвале снесенного в 70-е годы ХХ века здания на территории заповедника Древний Киев“ - написал он.

Найденные монеты датируются временем от 1817 до 1912 гг. Археологи пока не знают, почему клад был закопан.

“Однако, имеем городскую легенду, ведь в соседнем здании был расположен банк и можно предположить, что здесь жил его работник. Археологи предполагают, что в бурные годы Украинской революции, когда жизнь, к сожалению, перестала быть чем-то достойным, а банковским работникам уделяли особо пристальное внимание, хозяин спрятал свое сокровище в подвале, для того, чтобы уже никогда к нему не вернуться“ - рассказал Никоряк. 

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Монеты планируют реставрировать и передать в экспозицию музея археологии Института археологии НАНУ.

Ранее, в Израиле археологи нашли клад с золотыми монетами времен крестовых походов. Находка обнаружена на раскопках древнего города Кесария.

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Теги: Древний Киев, заповедник, археологи, монеты
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Комментариев (1)
Коляка    06.12.2018, 10:20
Оценка:  0
Коляка
Ээээ верните мой клад!!!
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