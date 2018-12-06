Найденные монеты датируются временем от 1817 до 1912 гг. Археологи пока не знают, почему клад был закопан.

В Киеве в заповеднике археологи нашли два кг серебряных монет

В Киеве в заповеднике археологи нашли два кг серебряных монет

На территории столичного заповедника Древний Киев археологи нашли два килограмма серебряных монет времен Российской империи. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

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“Около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек, в подвале снесенного в 70-е годы ХХ века здания на территории заповедника Древний Киев“ - написал он.

Найденные монеты датируются временем от 1817 до 1912 гг. Археологи пока не знают, почему клад был закопан.

“Однако, имеем городскую легенду, ведь в соседнем здании был расположен банк и можно предположить, что здесь жил его работник. Археологи предполагают, что в бурные годы Украинской революции, когда жизнь, к сожалению, перестала быть чем-то достойным, а банковским работникам уделяли особо пристальное внимание, хозяин спрятал свое сокровище в подвале, для того, чтобы уже никогда к нему не вернуться“ - рассказал Никоряк.

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Монеты планируют реставрировать и передать в экспозицию музея археологии Института археологии НАНУ.

Ранее, в Израиле археологи нашли клад с золотыми монетами времен крестовых походов. Находка обнаружена на раскопках древнего города Кесария.