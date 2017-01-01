В ГПУ проведут допрос Авакова - СМИ

Генпрокуратура направила главе МВД повестку о вызове на допрос по делу возможного покушения на экс-президента Януковича в 2014 году.

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Генеральная прокуратура Украины планирует допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках уголовного производства по факту возможного покушения на бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает УНН.

“Планируется допрос Авакова (в уголовном производстве по факту возможного покушения на Януковича - ред.)“, - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже была направлена соответствующая повестка главе МВД. Однако, собеседник не уточнил, на какую дату пригласили Авакова в ГПУ.

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Напомним, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года “неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства“ экс-президента Виктора Януковича.

В июне 2018 года Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру вручить бывшему охраннику Януковича Дмитрию Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего, чем фактически признал его потерпевшим в рамках производства о покушении на экс-президента.

Ранее другой охранник во время допроса в суде рассказал, как беглый президент Виктор Янукович смог покинуть страну в феврале 2014 года.