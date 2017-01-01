В Днепре прямо на уроке умерла учительница

Педагог проводила урок биологии в девятом классе и внезапно потеряла сознание.

На момент смерти женщине было 67 лет bug.org.ua

В городе Днепр в школе № 112 на улице Солидарная прямо во время урока от остановки сердца скончалась учительница.

Произошел этот случай еще 26 ноября, однако огласку он получил лишь сейчас, передает Фраза.

Женщина проводила занятие по биологии для 9-А класса школы № 112, уточняет Информатор. В какой-то момент она потеряла сознание и умерла прямо на уроке.

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На место незамедлительно прибыла бригада скорой, однако спасти 67-летнюю женщину им не удалось. Медики вынуждены были констатировать смерть и говорят, что учительница скончалась от остановки сердца.

“Это замечательный педагог, воспитавшая не одно поколение, добрая жизнерадостная женщина, всегда была полна энергии и силы. Она была прекрасной женой, матерью, подругой, наставницей. У нее можно было много чему поучиться, помимо биологии. Но ее сердце не вынесло и остановилось“, — так отзываются о преподавателе ее коллеги.

Как сообщалось в декабре 2017 года, в России учительница, тайно родила ребенка в здании школы и спрятала младенца в сумку.