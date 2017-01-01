Сбой в работе сайта УЗ может повториться, но пассажиров просят успокоиться

Тем, кто заплатил за билеты и не получил деньги обратно, советуют обратиться в банки.

“Укрзализныця“ призывает пассажиров, которые не смогли приобрести себе билеты на праздники, не паниковать, так как в ближайшее время откроется продажа минимум на 30 дополнительных поездов. В том числе, билеты можно будет купить и онлайн, заверяет пресс-служба ведомства.

В данный момент система работает, но ситуация с ее подвисанием и поломкой может повториться при большом ажиотаже, передает информацию Укрзализныци сюжет ТСН. Пропускная способсность сайта не выдерживала в последние дни большого числа запросов.

В ведомстве также заверили, что всю информацию про возврат билетов, которые пассажиры таки не смогли получить, они передали в банки. Поэтому те, кто заплатил за билеты, но так и не увидел ни их, ни денег, должны уточнить у банков или подождать. “У нас уже ни одного такого билета не осталось“, - заверяет “Укрзализныця“.

По данным пресс-службы, билеты на дополнительные поезда появятся сразу же, как будут раскуплены билеты на регулярные рейсы. В среду кассы на вокзале Киев-Пассажирский работали до 24:00, отмечают в ведомстве. “Призываем пассажиров сохранять спокойствие, каждый клиент сможет купить нужный билет. При потребности будет и дальше устанавливаться удлиненный режим работы железнодорожных касс“, - отмечает “Укрзализныця“.

4 декабря ведомство продало 244 тысячи мест для проезда, 61% билетов пассажиры купили через Интернет.

Ранее сообщалось о сбое в работе сайта “Укрзализныци“, из-за чего пассажиры поехали покупать билеты вживую. Это создало огромные очереди на вокзалах.