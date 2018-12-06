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Рабинович: Власть довела Украину до полной зависимости от международных дотаций

Комментариев: 21
Рабинович: Власть довела Украину до полной зависимости от международных дотаций

Нынешняя власть не способна действовать самостоятельно и довела Украину до полной зависимости от международных дотаций. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал лидер партии «За життя» и народный депутат Вадим Рабинович.
«На днях Совет Европы опубликовал отчет о реализации проектов в странах Восточного партнерства. И что же мы в нем видим? Украине выделили 34% всех распределяемых средств! Это очередное доказательство того, что нынешняя власть не способна реализовать ни одного проекта самостоятельно. Они подсадили страну на зарубежные дотации и занимаются только выклянчиванием денег взаймы под сумасшедшие проценты. Власть продала нас МВФ и другим международным кредиторам!» – написал парламентарий.
По его словам, подобная практика уже привела страну к внешнему долгу в 76 млрд долларов. Таким образом, по подсчетам Вадима Рабиновича, каждый украинец уже должен Международному валютному фонду более 10 тысяч долларов.
«Пора прекращать эту практику. На долгах мы не сможем построить нормальную страну. Украине нужен экономический рывок, и мы в «Оппозиционной платформе – За життя» знаем, что для этого нужно сделать. Послушайте, это три простые вещи! Сначала навести порядок в банковской сфере. Защитить всех вкладчиков и обеспечить государственными гарантиями все депозиты наших граждан», – считает политик.
Кроме того, пишет лидер партии «За життя», следующим шагом должно стать создание Национального земельного банка Украины, который позволит сдавать частным фермерам в аренду свободные земли. Такое решение позволит получать в бюджет страны от 6 млрд долларов ежегодно. Также Украина должна сделать упор на развитие современных технологий.
«Необходимо строить технопарки и технохабы, вкладывать и развивать человеческий потенциал страны! Именно эти решения приведут страну к стабильному экономическому развитию и выходу из кризиса. А не тупое занимание денег у всех возможных стран и организаций. Деньги нужно зарабатывать, а не занимать!» – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (21)
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Мыкола    06.12.2018, 11:29
Оценка:  0
Мыкола
К сведению народа: за последние три года мы получили от МВФ кредитов на 2 млрд. долл. а выплатили по кредитам 3,9 млрд. долл. Так спрашивается, кто кому Рабинович?
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 11:21
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А вата знает за что Рабинович получил второй срок?
Woodbrother    06.12.2018, 11:00
Оценка:  +5
Woodbrother
Больше всего кредитов нахватались за время правления корешей рабиновича.
Sancho-s    06.12.2018, 10:55
Оценка:  +5
Sancho-s
Демогог
farfalle    06.12.2018, 10:59
Оценка:  -7
farfalle
А что он не так сказал? Где соврал?
Woodbrother    06.12.2018, 11:01
Оценка:  +6
Woodbrother
Он забыл рассказать о своей роли в этом процессе и о своих банковских закромах в разных странах.
Sancho-s    06.12.2018, 11:07
Оценка:  +4
Sancho-s
Такое впечатление, что он прикидывается необразованным, ничего не знающим...
Sancho-s    06.12.2018, 11:08
Оценка:  +4
Sancho-s
вата схавает
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 11:22
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Так у него нет высшего образования. Он поступил и бросил.
Coюзник    06.12.2018, 10:50
Оценка:  +5
Coюзник
Он же сам из власти ... и тоже наверняка краденные деньжата хранит на оффшорных счетах ...
apollon    06.12.2018, 10:54
Оценка:  +5
apollon
1) он из бандитов 2) он ставленник кремля 3) хранит конечно и на офшорах и за поребриком!
apollon    06.12.2018, 10:50
Оценка:  +4
apollon
Только он не уточнил что это сделал власть юли и януковича когда набрали 60ярдов долгов и все это вывели в офшоры и росию! А нам теперь отдавтаь приходится, и занимать еще что бы не обанкротиться!
farfalle    06.12.2018, 10:59
Оценка:  -5
farfalle
Если тебе от этой фантазии легче спится, то ок.
apollon    06.12.2018, 11:03
Оценка:  +2
apollon
О бот проснулся. А чего ты один? Так по доброй воле без команды? Когда вам кремль отмашку дает так вас по 10-20 минимум на сайте сидит...
flacon9havi    06.12.2018, 10:47
Оценка:  0
flacon9havi
кредит норма життя к Маркс капітал
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 11:15
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
В Торе написано: "Всем другим деньги в рост давай, а брату своему еврею не давай."
Колишній-східняк    06.12.2018, 10:47
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Рабинович, оказывается, еще не отсидел за старые делишки с чужими деньжатами. А уже готов спасать Украину.
flacon9havi    06.12.2018, 10:46
Оценка:  +7
flacon9havi
і знову рабінович чорти б його взяли
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 10:44
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
А типа все предыдущие могли действовать самостоятельно и не брали кредитов. Ври да не завирайся.
Колишній-східняк    06.12.2018, 10:49
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Беда не в том, что берут кредиты, а беда в том, что кредиты, которые взяли папередники, все исчезли бесследно в черной дыре нашей коррупции...
apollon    06.12.2018, 10:52
Оценка:  +6
apollon
Еще большая беда что рагулье "за гречку" готово вернуть тех самых папиредников к власти еще раз что бы они еще раз набрали долгов и спрятали в свои черные дыры!
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