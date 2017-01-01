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Из Украины пытались контрабандой вывезти запчасти к самолету

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Группа отечественных дельцов планировала вывезти самолетом товары военного назначения.
Стоимость контрабандного товара - более ста тысяч долларов
Стоимость контрабандного товара - более ста тысяч долларов
ssu.gov.ua

Из Украины пытались незаконно вывезти комплектующие к транспортному самолету Ил-76. Общая  стоимость контрабандного товара - более ста тысяч долларов. 

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"В ноябре 2018 на одном из украинских авиаремонтных предприятий было отремонтировано транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что группа отечественных дельцов планировала вывезти самолетом товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике", - говорится в сообщении.

Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители нашли партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более ста тысяч долларов.

"Для сокрытия передачи военных товаров иностранной стороне злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения", - отметили в спецслужбе.

Следователями СБУ начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось 8 ноября, в Запорожье СБУ пресекла вывоз военного оборудования.

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Теги: контрабанда, СБУ, самолет
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