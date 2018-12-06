"Разглядел инсульт": в Тернопольской области маршрутчик спас пассажира

Водитель маршрутки прервал рейс и отвез в больницу пассажира с инсультом.

В Тернопольской области водитель маршрутного автобуса съехал с рейса и отвез пассажира в больницу, углядев у него признаки инсульта.

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Как сообщает ТСН, маршрутчик увидел как мужчине внезапно стало плохо и решил не медлить, что спасло пассажира от тяжелых осложнений.

“Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать - вижу, не получается, не может говорить уже. И все хуже и хуже“, - рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

Когда на остановке все пассажиры вышли, водитель объявил заходящим людям об отмене рейса. Маршрутка довезла больного мужчину до больницы за три минуты.

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Указывается, что водитель буквально на руках вынес недвижимого пассажира из автобуса. “Более того, он помог его вынуть оттуда, он забрал наши вещи обратно, отвез домой, предложил мне деньги, которые у него были. Я так понимаю - выручка“, - рассказала супруга больного.

Благодаря реакции маршрутчика медики успели помочь пенсионеру. “То есть у него нет параличей ни в руках, ни в ногах. Лицо вернулось на свое место, как было“, - пояснил заведующий неврологическим отделением Кременецкой районной больницы Константин Буковский.

Напомним, в октябре во Львове случайный прохожий спас 22-летнего парня от совершения суицида. 22-летний парень намеревался спрыгнуть с крыши. Мужчина, проходивший мимо, смог воспрепятствовать самоубийству.