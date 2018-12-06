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Депутаты приравняли воинов УПА, ОУН и армии Тараса Боровца к ветеранам войны

Комментариев: 15
Теперь борцы за независимость Украины первой половины прошлого века признаны участниками боевых действий.
Рада уточнила законы про признание УПА и ОУН ветеранами
Рада уточнила законы про признание УПА и ОУН ветеранами
EPA/UPG

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Депутаты приняли в целом по сокращенной процедуре закон о статусе воинов УПА как ветеранов войны. “За“ проголосовали 236 парламентариев, передает сайт Рады.

Документ, зарегистрированный под №8519 приводит в соответствие нормы законов “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ и “О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке“.

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Целью законопроекта является, согласно документу, усиление социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

В первую очередь, это касается предоставления статусов участников боевых действий представителям вооруженных подразделений ОУН, УПА, в том числе - воинов Украинской военной организации, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) “Полесская Сечь“ и Украинской народной революционной армии.

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Среди авторов закона значатся Юрий Шухевич, Александр Третьяков, Максим Бурбак, Глеб Загорий, Евгений Рыбчинский, Михаил Гаврилюк, Андрей Белецкий и Олег Петренко.

Напомним, ранее депутаты предложили Раде инициировать признание Степана Бандеры Героем Украины. Кроме того, комитет по свободе слова хочет ввести наказание за пропаганду “русского мира“.

 

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Теги: Рада, ОУН, УПА, закон, ветераны
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Комментариев (15)
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Богдан    06.12.2018, 13:07
Оценка:  0
Богдан
их к стенке нужно!
а они их героями ....
УПА это предатели!!! которые стреляли в наших дедов!!!!
тут и разсговаривать нечего!
прикрываться то что они за страну нечего!
они воевали против советской власти тоесть просив моего дедушки и большинства ваших дедов
у нас не верховная рада
а верховная зр
atos    06.12.2018, 13:05
Оценка:  0
atos
Давно пора, что так с этим затянули?))))))
Эсэсовцы тоже люди и тоже ветераны, почему их не включить ВРаде?))))
Я бы их тоже включил)))
Богдан    06.12.2018, 13:03
Оценка:  +1
Богдан
вот су...-ки!
Василище    06.12.2018, 12:32
Оценка:  +2
Василище
Несправедливо,а ветеранов дивизии СС-Галичина забыли.
Woodbrother    06.12.2018, 12:52
Оценка:  -1
Woodbrother
Ветеранов СС только на вашей россии чествуют, памятники им ставят. Украина - не россия.
Колишній-східняк    06.12.2018, 12:02
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Всі воювали за свою землю і на своїй землі, а не під Москвою чи Берліном...
нафнаф    06.12.2018, 12:09
Оценка:  -3
нафнаф
Ты про донбасских "сепаров" ?
Ганс_мг42    06.12.2018, 12:10
Оценка:  +2
Ганс_мг42
друг против друга! история повторилась спустя 73 года! тех потом тоже к героям приравняем? ХЕРОИ ГРАЖданской войны украинцев с украинцами
doc1    06.12.2018, 12:13
Оценка:  -3
doc1
ага... даже спустя пол столетия казламордые продолжают рассказывать свои басни!
Коляка    06.12.2018, 12:14
Оценка:  -1
Коляка
одним словом СЕПАРЫ!!!! Или у Вас двойные стандарты молодой человек?
Woodbrother    06.12.2018, 12:54
Оценка:  -1
Woodbrother
Сепары- это те колаборанты, которые стоят на службе российских оккупантов. Коляка -у вас каша навозная в голве
Колишній-східняк    06.12.2018, 13:05
Оценка:  -1
Колишній-східняк
У этих "партизан" только почему-то залежи танков в шахтах никак не заканчиваются. Не подскажете почему?
Ijans    06.12.2018, 11:54
Оценка:  -5
Ijans
Все вірно, всі хто воював за Україну, воював проти комуняцько-більшовицько-кацапсько ї наволочі є героями.
Василище    06.12.2018, 12:34
Оценка:  +3
Василище
Дедушка у тебя полицаем работал?))
Woodbrother    06.12.2018, 12:53
Оценка:  -2
Woodbrother
Дедушка полицаем работал у пятого президента Украины - Януковича В.Ф.
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