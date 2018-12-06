Депутаты приравняли воинов УПА, ОУН и армии Тараса Боровца к ветеранам войны
Читай также: Украинцы относятся к Брежневу лучше, чем к Бандере - опрос
Депутаты приняли в целом по сокращенной процедуре закон о статусе воинов УПА как ветеранов войны. “За“ проголосовали 236 парламентариев, передает сайт Рады.
Документ, зарегистрированный под №8519 приводит в соответствие нормы законов “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ и “О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке“.
Читай также: В Польше за наклейку с трезубцем на авто возбудили дело против украинца
Целью законопроекта является, согласно документу, усиление социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке.
В первую очередь, это касается предоставления статусов участников боевых действий представителям вооруженных подразделений ОУН, УПА, в том числе - воинов Украинской военной организации, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) “Полесская Сечь“ и Украинской народной революционной армии.
Читай также: В ВР установили День памяти жертв депортации украинцев из Польши
Среди авторов закона значатся Юрий Шухевич, Александр Третьяков, Максим Бурбак, Глеб Загорий, Евгений Рыбчинский, Михаил Гаврилюк, Андрей Белецкий и Олег Петренко.
Напомним, ранее депутаты предложили Раде инициировать признание Степана Бандеры Героем Украины. Кроме того, комитет по свободе слова хочет ввести наказание за пропаганду “русского мира“.
а они их героями ....
УПА это предатели!!! которые стреляли в наших дедов!!!!
тут и разсговаривать нечего!
прикрываться то что они за страну нечего!
они воевали против советской власти тоесть просив моего дедушки и большинства ваших дедов
у нас не верховная рада
а верховная зр
Эсэсовцы тоже люди и тоже ветераны, почему их не включить ВРаде?))))
Я бы их тоже включил)))