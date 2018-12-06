Депутаты приравняли воинов УПА, ОУН и армии Тараса Боровца к ветеранам войны

Теперь борцы за независимость Украины первой половины прошлого века признаны участниками боевых действий.

Рада уточнила законы про признание УПА и ОУН ветеранами EPA/UPG

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Депутаты приняли в целом по сокращенной процедуре закон о статусе воинов УПА как ветеранов войны. “За“ проголосовали 236 парламентариев, передает сайт Рады.

Документ, зарегистрированный под №8519 приводит в соответствие нормы законов “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ и “О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке“.

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Целью законопроекта является, согласно документу, усиление социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

В первую очередь, это касается предоставления статусов участников боевых действий представителям вооруженных подразделений ОУН, УПА, в том числе - воинов Украинской военной организации, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) “Полесская Сечь“ и Украинской народной революционной армии.

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Среди авторов закона значатся Юрий Шухевич, Александр Третьяков, Максим Бурбак, Глеб Загорий, Евгений Рыбчинский, Михаил Гаврилюк, Андрей Белецкий и Олег Петренко.

Напомним, ранее депутаты предложили Раде инициировать признание Степана Бандеры Героем Украины. Кроме того, комитет по свободе слова хочет ввести наказание за пропаганду “русского мира“.