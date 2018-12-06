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В воинской части под Киевом массово отравились солдаты

Комментариев: 7
Предварительный диагноз - гастроэнтероколит.
В Киевской области массово отравились солдаты
В Киевской области массово отравились солдаты
galinfo.com.ua

Двенадцать военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове Киевской области, во вторник, 4 декабря, обратились в медпункт с жалобами на состояние здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что военнослужащие жаловались на боль в желудке, субфебрильную температуру.

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“Военнослужащим предоставлена первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз “гастроэнтероколит“, - сообщила пресс-служба

Также сообщается, что в настоящее время под присмотром врачей Главного военного клинического госпиталя находятся 20 человек.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона обеспечивает контроль над проведением служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.

Как сообщалось, в октябре 12 воинских частей ВСУ перешли на новую систему питания.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киевская область, военные, отравление, военнослужащие, ВСУ, воинская часть
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Комментариев (7)
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нафнаф    06.12.2018, 13:08
Оценка:  +1
нафнаф
кстати в честь праздника можно надрыстать на плацу самый большой тризуб
Strv-003-3    06.12.2018, 12:47
Оценка:  0
Strv-003-3
только военное положение ввели уже обосрались, что уж говорить о войне .
Strv-003-3    06.12.2018, 12:45
Оценка:  0
Strv-003-3
гастроэнтероколит. - так и пишите понос, обосрались
Коляка    06.12.2018, 12:13
Оценка:  +2
Коляка
Сразу понятно, шо енто рука кремля )))))
нафнаф    06.12.2018, 12:11
Оценка:  +3
нафнаф
Поносу слава !
Ганс_мг42    06.12.2018, 12:08
Оценка:  0
Ганс_мг42
это диверсия, старшина на рашистов работает, продает им издержки(ворованные)
GALE    06.12.2018, 12:04
Оценка:  +3
GALE
Обосрались. Героям слава.
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