Украина должна создать "москитный флот" - командующий ВМС

Воронченко предлагает создать флот из небольших, но скоростных и маневренных кораблей.

Главнокомандующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко заявил, что Украине необходимо создать “москитный флот“, который будет состоять из скоростных и небольших кораблей.

Об этом Воронченко рассказал в интервью TheБабель.

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Командующий ВМС отметил, что программа по созданию скоростного флот предусмотрена до 2035 года. От также добавил, что на данный момент у Украины нет мощного корабельного состава, для несения службы в исключительной морской экономической зоне.

“Нам нужны катера, у которых мореходность выше, и корабли, способные действовать в исключительной морской экономической зоне. Как вы знаете, боевой корабельный состав остался (в Крыму). У нас есть лишь один фрегат, один ракетный катер, СДК (средний десантный корабль). За эти годы мы не смогли бы быстро построить эти катера и корабли типа корвет“, - сказал Воронченко.

В планах ВМС ВСУ до 2038 года модернизировать существующие катера и достроить новые по государственной программе судостроения.

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“В декабре мы сможем увеличить радиус действия и для Гюрзы (малые бронированные артиллерийские катера), и для Кентавров (бронированные десантно-штурмовые катера). И я добьюсь, чтобы была заложена Лань - это мощное оружие с противокорабельными ракетами. И добьемся, чтобы продолжалась программа строительства корвета“, - заявил Воронченко.

Напомним, 28 ноября после ремонта спустили на воду ракетный катер ВМСУ Р153 Прилуки.

Также сообщалось, сколько кораблей имеет флот Украины и в каком состоянии они находятся.