Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина должна создать "москитный флот" - командующий ВМС

Комментариев: 20
Воронченко предлагает создать флот из небольших, но скоростных и маневренных кораблей.
Создание "москитного флота" предусмотрено до 2035 года
Создание "москитного флота" предусмотрено до 2035 года
УНИАН

Главнокомандующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко заявил, что Украине необходимо создать “москитный флот“, который будет состоять из скоростных и небольших кораблей.

Об этом Воронченко рассказал в интервью TheБабель.

Читай также: Атака на Азовском море: командующий ВМС рассказал о соотношении сил во время нападения

Командующий ВМС отметил, что программа по созданию скоростного флот предусмотрена до 2035 года. От также добавил, что на данный момент у Украины нет мощного корабельного состава, для несения службы в исключительной морской экономической зоне.

“Нам нужны катера, у которых мореходность выше, и корабли, способные действовать в исключительной морской экономической зоне. Как вы знаете, боевой корабельный состав остался (в Крыму). У нас есть лишь один фрегат, один ракетный катер, СДК (средний десантный корабль). За эти годы мы не смогли бы быстро построить эти катера и корабли типа корвет“, - сказал Воронченко.

В планах ВМС ВСУ до 2038 года модернизировать существующие катера и достроить новые по государственной программе судостроения.

Читай также: Глава ВМС Украины готов обменять себя на задержанных моряков

“В декабре мы сможем увеличить радиус действия и для Гюрзы (малые бронированные артиллерийские катера), и для Кентавров (бронированные десантно-штурмовые катера). И я добьюсь, чтобы была заложена Лань - это мощное оружие с противокорабельными ракетами. И добьемся, чтобы продолжалась программа строительства корвета“, - заявил Воронченко.

Напомним, 28 ноября после ремонта спустили на воду ракетный катер ВМСУ Р153 Прилуки.

Также сообщалось, сколько кораблей имеет флот Украины и в каком состоянии они находятся.

Поделись:
Теги: Воронченко, ВМС ВСУ, флот, скоростные катера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (21)
Отсортировать по дате Вниз
Предаторр    06.12.2018, 13:12
Оценка:  -2
Предаторр
Кстати,специально для ребят из СБУ,которые здесь пасутся.Я гражданин Украины и всё что я пишу,является исключительно моей гражданской позицией гражданина Украины.Я не сотрудничаю ни с одной из спецслужб мира,но презрение к полу-пану Пuдорошенко и его подельникам,скрывать не собираюсь.
WTF2wtf    06.12.2018, 13:13
Оценка:  0
WTF2wtf
Сколько у тебя тут акаунтов, путинское?
Предаторр    06.12.2018, 13:08
Оценка:  -5
Предаторр
Не так давно Пuдорошенко кукарекал что наша армия самая сильная в Европе.А только что по ICTV в новостях сказали что наша армия входит в Топ-30 мира.Вопрос:в какой пиздёшь верить?))))))))))
WTF2wtf    06.12.2018, 13:09
Оценка:  0
WTF2wtf
ПутинскийПоц, тебе Украина в Ольгино парадное обосрала или в советском детстве украинские пацаны тебя обидели?
WTF2wtf    06.12.2018, 13:10
Оценка:  0
WTF2wtf
Напиши сколько у тебя тут аккаунтов, многостаночное путинское?
Больное ...
atos    06.12.2018, 13:02
Оценка:  -4
atos
На эту тему, есть очень хороший анекдот про дурака и стеклянный член, что дурак и член разобьёт и руки порежет ))))
Лучший армии в мире это не нужно)))
LifeStriker    06.12.2018, 12:57
Оценка:  -1
LifeStriker
Уважаемый, зачем нам москитный флот строить, чтобы потом без единого выстрела сдаться русским оккупантам опять ? Да лучше эти деньги пропить! Вообще не понимаю зачем нам армия которая сдаестья без боя! Лучше сразу сдать все с потрохами и не морочить голову!
Woodbrother    06.12.2018, 13:02
Оценка:  -2
Woodbrother
Без боя у нас только адмирал березовский сдался, но он давно был кротом фсбе.
LifeStriker    06.12.2018, 13:04
Оценка:  0
LifeStriker
Ели не стрелять по русским оккупантам когда они атакуют мы так и останимся терпилами как было в керчи , и никакой москитный или еще там какой флот не поможет - в нем нет смысла, деньги на ветер
Woodbrother    06.12.2018, 13:14
Оценка:  0
Woodbrother
Применять оружие по рассейским оккупантам безусловно надо и чем чаще, тем лучше.
Woodbrother    06.12.2018, 12:48
Оценка:  0
Woodbrother
Франция строит военные корабли, для действия в экономической зоне по гражданским нормам для корпуса судна. Это резко удешевляет проект. Нам бы тоже надо. Кроме Франции такие же решения применяет Южная Корея, Япония и тд.
Предаторр    06.12.2018, 12:44
Оценка:  -7
Предаторр
Старушка Виолетта(Woodbrother),не надоело бред писать?Или тебе от бессильной злобы,ничего в твой куриный мозг не приходит?)))))))))
Woodbrother    06.12.2018, 12:50
Оценка:  +2
Woodbrother
Где вы тут злобу увидели Вас просто сильно контузило рассейским ТВ .
Предаторр    06.12.2018, 13:05
Оценка:  -6
Предаторр
Старушка,если бы ты не была пещерно тупой,ты бы знала что у нас в Украине уже четыре года нет никакого телевидения кроме украинского.Сейчас смотрю по ICTV новости как дочка пишет отцу письма"на небо"про требование взятки за инвалидность,про ракеты Маска...Но ты и дальше думай что я из России.)))))))
Предаторр    06.12.2018, 12:41
Оценка:  -5
Предаторр
Всё правильно!Нечего тратить дорогущие ПКР!Ведь"москитный флот"уничтожается огнём артиллерии.)))))))
WTF2wtf    06.12.2018, 13:06
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ольгинское украинофобко многостаночное все задницу рвет за российских нациков
Предаторр    06.12.2018, 13:09
Оценка:  -2
Предаторр
Толсто,бот.Спробуй ще!)))))))))))
WTF2wtf    06.12.2018, 13:08
Оценка:  0
WTF2wtf
УпоротыйКыць, ПутинскийДрузяка, ты бы уколы не пропускал, а то в голове вавка все серьезней ...
Предаторр    06.12.2018, 13:09
Оценка:  -1
Предаторр
И снова толсто!))))))))))))
GALE    06.12.2018, 12:28
Оценка:  -4
GALE
И на практику к сомалийским пиратам.
Woodbrother    06.12.2018, 12:33
Оценка:  +1
Woodbrother
Пиратством и терроризмом занимаются исключительно рассейские оккупанты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь