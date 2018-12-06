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Самое богатое ромское село в Украине: Роскошь затмевает Конча-Заспу

Комментариев: 11
Село расположено в 12 километрах от границы с Румынией.
Самое богатое ромское село в Украине: Роскошь затмевает Конча-Заспу
© pravda.com.ua
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  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
  • Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
Самое богатое ромское село в Украине: Роскошь затмевает Конча-Заспу
Подвиноградов сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой
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В селе Подвиноградов Закарпатской области около четырех с половиной тысяч жителей, почти 50% из них – ромы, компактно проживающие в той части поселка, которую называют “табором“.

Фотоснимки и рассказ про жителей села публикует Украинская правда.

Проезжая по трассе сложно не заметить фасадную часть табора – большие разноцветные дома, похожи на дворцы. Богатую часть Подвиноградова часто сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой.

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“По словам местного жителя Василя Фаркоша, ромы Подвиноградова уезжают на работу в Москву на три месяца. В общей сложности там проводят шесть месяцев в году. За один месяц получают 900-1000 долларов чистыми на человека. Так как в подряде участвует сразу несколько членов семьи, говорят, что заработать можно прилично“, - пишет издание.

Здесь разговаривают на смеси украинского, русского и венгерского языков. Во дворах можно увидеть припаркованные Mercedes E-класса, Land Cruiser, BMW X5 и Mazda CX7, что ломает расхожие стереотипы о ромах как о представителях социальных низов.

Как сообщают представители ромов, прежняя традиция “баронства“ постепенно исчезает. Проблемы в таборах стараются решать коллегиально.

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Особая гордость жителей подвиноградовского табора – местные девочки и женщины, которые носят роскошные платья. Тут утверждают: таких нарядов, кроме Подвиноградова и соседнего Королево, не встретишь больше ни в одном ромском таборе Украины.

Табор в Подвиноградове – это не только богатые дома, на его окраине можно увидеть типичные ромские трущобы, маленькие хибары и толпы чумазых детей.

Как сообщалось в июле, ООН осудила насилие и запугивание ромов в Украине.

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Теги: ромы, цыгане, Закарпатье, табор
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Комментариев (11)
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БРОКЕР2018    06.12.2018, 12:54
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
а дети как бомжары одеты
ВасяизИваново    06.12.2018, 12:24
Оценка:  -3
ВасяизИваново
Тот случай когда я согласен со свидомыми!
ВасяизИваново    06.12.2018, 12:24
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Надеюсь на плюсы!
doc1    06.12.2018, 12:48
Оценка:  0
doc1
Кто это такие?
нафнаф    06.12.2018, 12:21
Оценка:  +3
нафнаф
про Конча Заспу это рофл ? или афтар там никогда не был ?
Woodbrother    06.12.2018, 12:20
Оценка:  +2
Woodbrother
Своих детей они тоже на наркотики садят ?
Шкиряк_и_Зорян    06.12.2018, 12:19
Оценка:  +5
Шкиряк_и_Зорян
Как это мило! Честные труженики! В Москве видимо можно больше наркоты толкнуть - город то богатый!
Ruspidor    06.12.2018, 12:13
Оценка:  +1
Ruspidor
Не роскошь, а уплюдство... Понятие архитектор людям не знакомо...
doc1    06.12.2018, 12:12
Оценка:  +2
doc1
Городок наркомафии Украины!!!
Колишній-східняк    06.12.2018, 12:09
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Вот таких вот не жалко и палками разогнать. Гнойники на теле человечества.
Колишній-східняк    06.12.2018, 13:00
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Какие там заработки в Московии. Контрабанда, наркотики, мошенничество и пр...
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