Самое богатое ромское село в Украине: Роскошь затмевает Конча-Заспу

Село расположено в 12 километрах от границы с Румынией.

В селе Подвиноградов Закарпатской области около четырех с половиной тысяч жителей, почти 50% из них – ромы, компактно проживающие в той части поселка, которую называют “табором“.

Фотоснимки и рассказ про жителей села публикует Украинская правда.

Проезжая по трассе сложно не заметить фасадную часть табора – большие разноцветные дома, похожи на дворцы. Богатую часть Подвиноградова часто сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой.

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“По словам местного жителя Василя Фаркоша, ромы Подвиноградова уезжают на работу в Москву на три месяца. В общей сложности там проводят шесть месяцев в году. За один месяц получают 900-1000 долларов чистыми на человека. Так как в подряде участвует сразу несколько членов семьи, говорят, что заработать можно прилично“, - пишет издание.

Здесь разговаривают на смеси украинского, русского и венгерского языков. Во дворах можно увидеть припаркованные Mercedes E-класса, Land Cruiser, BMW X5 и Mazda CX7, что ломает расхожие стереотипы о ромах как о представителях социальных низов.

Как сообщают представители ромов, прежняя традиция “баронства“ постепенно исчезает. Проблемы в таборах стараются решать коллегиально.

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Особая гордость жителей подвиноградовского табора – местные девочки и женщины, которые носят роскошные платья. Тут утверждают: таких нарядов, кроме Подвиноградова и соседнего Королево, не встретишь больше ни в одном ромском таборе Украины.

Табор в Подвиноградове – это не только богатые дома, на его окраине можно увидеть типичные ромские трущобы, маленькие хибары и толпы чумазых детей.

Как сообщалось в июле, ООН осудила насилие и запугивание ромов в Украине.