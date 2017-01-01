ГПСУ разрешили контролировать море на 24 мили от берега

Парламент принял закон о "Прилегающей зоне Украины", который определяет правила патрулирования морской зоны у границ нашей страны.

Пограничники смогут преследовать нарушителей,пока те не окажутся в чужих водах EPA/UPG

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Верховная Рада со второго раза приняла закон “О прилегающей зоне Украины“, который расширяет контролируемую территорию на море на 12 миль. Об этом сообщает Укринформ.

Закон №8361, принятый в целом, таким образом, устанавливает прилегающую к Украине морскую зону, которую могут патрулировать Госпогранслужба и ВМС Украины, в 24 мили. Документ принят, как этого требует ратифицированная Украиной Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

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Право патрулирования, обзора и преследования в случае правонарушений предоставлено Морской охране Госпогранслужбы Украины.

Преследовать корабли ГПСУ сможет в случае, если иностранное судно нарушит таможенное, фискальное, иммиграционное или санитарное законодательство и попытается скрыться.

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В том числе причиной для преследования может стать отключение идентификационной системы у корабля, если это не военный корабль или другой государственный корабль, используемый в некоммерческих целях.

Правда, право на преследование прекращается, как только судно войдет в территориальное море другого государства.

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Ранее сообщалось, что с 1 декабря запрещен выход в Азовское и Черное море малых плавсредств в связи с наступлением зимнего периода.