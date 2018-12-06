Чичерина выдала новых перл о стиральных машинках "убитых украми бабушек"

Военное положение развязывает руки мародерам из ВСУ, заявила российская фанатка ОРДЛО.

Чичерина предупредила, что мы можем стирать вещи в машинках убитых бабушек facebook.com/julia.chicherina.5

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Известная российская пецица Юлия Чичерина, которая поддерживает “ЛНР“ и “ДНР“, выдала новый полет фантазии об Украине, предупредив, что военные ВСУ могут ограбить население Донбасса и заниматься мародерством. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Объявленное военное положение развязывает руки для ограбления простых жителей, хочу предупредить - почти все служащие ВСУ - мелочные и жадные мародеры“, - пишет исполнительница.

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“Укры и сочувствующие им мечтатели о гринкартах вдоволь посмеялись над тем как, иностранные наемники всех цветов и ориентаций побеждают донбасских электриков и бабушек убивая их из удобных снайперских позиций“, - заявила Чичерина.

По ее словам, можно посмеяться и над тем, как “закаленные в котлах заробитчане вывозили стиральные машинки вместе с бельем, холодильники вместе с едой, ворота вырванные с болтами, оконные рамы, одежду и не брезговали ничем“.

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Певица также уверяет, что украинская служба доставки “Новая почта“ продала властям “ДНР“ данные паспортов всех мародеров ВСУ.

“Теперь смейтесь над своими “героями“, возможно, вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь, конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха“, - резюмировала исполнительница.

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Пост появился на странице певицы в среду. А сегодня она разместила скриншот новости об изъятии силовиками шуб в ТРЦ Харькова в рамках производства об уклонении от уплаты налогов, написав “Военное положение: американские гей-инструкторы наряжают нациков в шубы“.

Еще одна из недавно размещенных на странице Чичериной фейковых историй рассказывает, как украинские военные застрелили 12-летнюю девочку, которая пыталась спасти от них своего брата.

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Ранее в СБУ раскрыли сеть интернет-провокаторов, которых наняли российские кураторы из спецслужб специально для распространения ложной информации и поднятия паники среди населения Украины.