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Чичерина выдала новых перл о стиральных машинках "убитых украми бабушек"

Комментариев: 14
Военное положение развязывает руки мародерам из ВСУ, заявила российская фанатка ОРДЛО.
Чичерина предупредила, что мы можем стирать вещи в машинках убитых бабушек
Чичерина предупредила, что мы можем стирать вещи в машинках убитых бабушек
facebook.com/julia.chicherina.5

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Известная российская пецица Юлия Чичерина, которая поддерживает “ЛНР“ и “ДНР“, выдала новый полет фантазии об Украине, предупредив, что военные ВСУ могут ограбить население Донбасса и заниматься мародерством. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Объявленное военное положение развязывает руки для ограбления простых жителей, хочу предупредить - почти все служащие ВСУ - мелочные и жадные мародеры“, - пишет исполнительница. 

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“Укры и сочувствующие им мечтатели о гринкартах вдоволь посмеялись над тем как, иностранные наемники всех цветов и ориентаций побеждают донбасских электриков и бабушек убивая их из удобных снайперских позиций“, - заявила Чичерина. 

По ее словам, можно посмеяться и над тем, как “закаленные в котлах заробитчане вывозили стиральные машинки вместе с бельем, холодильники вместе с едой, ворота вырванные с болтами, оконные рамы, одежду и не брезговали ничем“.

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Певица также уверяет, что украинская служба доставки “Новая почта“ продала властям “ДНР“ данные паспортов всех мародеров ВСУ. 

“Теперь смейтесь над своими “героями“, возможно, вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь, конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха“, - резюмировала исполнительница.

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Пост появился на странице певицы в среду. А сегодня она разместила скриншот новости об изъятии силовиками шуб в ТРЦ Харькова в рамках производства об уклонении от уплаты налогов, написав “Военное положение: американские гей-инструкторы наряжают нациков в шубы“.

Еще одна из недавно размещенных на странице Чичериной фейковых историй рассказывает, как украинские военные застрелили 12-летнюю девочку, которая пыталась спасти от них своего брата.

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Ранее в СБУ раскрыли сеть интернет-провокаторов, которых наняли российские кураторы из спецслужб специально для распространения ложной информации и поднятия паники среди населения Украины.

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Теги: Чичерина, фейки, ОРДЛО, военное положение, Украина
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Комментариев (16)
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Люблю_Украину    06.12.2018, 14:56
Оценка:  0
Люблю_Украину
Дура тупая, для того что бы грабить население Донбасса, не надо военное положение)
Woodbrother    06.12.2018, 14:55
Оценка:  0
Woodbrother
Если певичка полезла в политику - значит таланта у нее нет совсем .
dudar64    06.12.2018, 14:54
Оценка:  +2
dudar64
Посмотри на ее лицо и все станет понятно. Больная психически девочка, как раньше говорили Убогая.
Estranged    06.12.2018, 14:51
Оценка:  +1
Estranged
Голову надуло.
Via_dolorosa    06.12.2018, 14:48
Оценка:  +2
Via_dolorosa
и это наши Северные соседи; было б всё прикольно если б не так печально.
*******    06.12.2018, 14:47
Оценка:  +3
*******
У Чичериной давно мозг скис, больную пожалеть можно
Patriot2017    06.12.2018, 14:26
Оценка:  +7
Patriot2017
Юля! Шо с тобой? На куй ты грибы ешь?
рекрас    06.12.2018, 14:00
Оценка:  +3
рекрас
гы-гы
navigator2    06.12.2018, 13:53
Оценка:  +15
navigator2
знатна шанувальниця узького миру
shurag    06.12.2018, 13:46
Оценка:  +6
shurag
певичка
Sinobi-life    06.12.2018, 14:19
Оценка:  +6
Sinobi-life
Нее,манечька!!!
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