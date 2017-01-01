В Киеве устанавливают новогодние елки

В этом году елку на Софиевской площади будут оформлять в два этапа, а огни зажгут традиционно 19 декабря.

На столичной Софийской площади начали устанавливать главную новогоднюю елку Киева и Украины. Об этом сообщает УНН в четверг, 6 декабря.

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В этом году новогоднее дерево будет состоять из множества сосен, также его наполнять искусственными конструкциями. В этом году ее будут оформлять в два этапа, а огни зажгут традиционно 19 декабря.

Еще одну елку установят в центре Подола на Контрактовой площади.

Ранее сообщалось, что елка на Софийской площади в этом году будет выполнена в холодных тонах, а украсят ее 3,5 тысячами игрушек в виде кристаллов. Высота дерева будет меньше прошлогодней - 27 метров вместе с верхушкой.

Также организаторы новогодней ярмарки в Киеве рассказали, во сколько обойдется бюджету главная елка страны и новогодние праздники.