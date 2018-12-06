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Порошенко впервые опубликовал пост про кота

Комментариев: 2
Президент Украины показал первого "жителя" нового общежития для военнослужащих во Львовской области.
Порошенко похвастался новыми общежитиями в Старычах
Порошенко похвастался новыми общежитиями в Старычах
twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко впервые опубликовал фотографию кота. Соответствующий пост был опубликован на странице главы государства в соцсети Twitter.

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По словам Порошенко, снимок сделан в новом общежитии для военнослужащих в селе Старычи, Львовской области. 

“Это первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый “житель“ уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье“, - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Минобороны помимо строительства стационарных лагерных городков в учебных центрах планирует закупить модульные полевые лагеря для батальонов.

До этого, советник президента Юрий Бирюков показал новые общежития для военных, на которые выделили 2,6 млрд грн. 

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Теги: Львовская область, кот, Порошенко, военные, twitter, общежитие, Петр Порошенко
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Комментариев (2)
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ftb1    06.12.2018, 15:12
Оценка:  -1
ftb1
Порошенко по ходу, на второй срок выборов будет Наполеоном в какой нибудь светлой палате с решетками на окнах.
Коляка    06.12.2018, 15:10
Оценка:  -5
Коляка
Какая важная информация например
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