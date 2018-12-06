Порошенко впервые опубликовал пост про кота

Президент Украины показал первого "жителя" нового общежития для военнослужащих во Львовской области.

Президент Украины Петр Порошенко впервые опубликовал фотографию кота. Соответствующий пост был опубликован на странице главы государства в соцсети Twitter.

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По словам Порошенко, снимок сделан в новом общежитии для военнослужащих в селе Старычи, Львовской области.

“Это первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый “житель“ уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье“, - говорится в посте.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля 😊 pic.twitter.com/yCmYpJl5H6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что Минобороны помимо строительства стационарных лагерных городков в учебных центрах планирует закупить модульные полевые лагеря для батальонов.

До этого, советник президента Юрий Бирюков показал новые общежития для военных, на которые выделили 2,6 млрд грн.