Договор о дружбе с Россией прекращен

За соответствующее решение проголосовали 277 нардепов, против проголосовали 20.

Договор был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным segodnya.ua

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Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Решение поддержали 277 народных депутатов, против проголосовали 20 нардепов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

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Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. Договор заключался сроком на десять лет и его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявляла другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Напомним, 3 декабря президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №0206 об окончательном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее, 29 ноября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.