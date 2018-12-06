Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Договор о дружбе с Россией прекращен

Комментариев: 5
За соответствующее решение проголосовали 277 нардепов, против проголосовали 20.
Договор был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным
Договор был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным
segodnya.ua

Читай также: Расспросили про Голодомор, моряков и Боинг: Двух журналисток из РФ не пустили в Украину

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией. 

Решение поддержали 277 народных депутатов, против проголосовали 20 нардепов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

Читай также: Без дружбы с Россией. Зачем разрывать договора

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. Договор заключался сроком на десять лет и его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявляла другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Напомним, 3 декабря президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №0206 об окончательном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее, 29 ноября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, Договор о дружбе, РФ, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Gagarinn    06.12.2018, 14:51
Оценка:  +3
Gagarinn
Избиратели не всегда знают, что голосуют за питарасов, особенно если они прошли по спискам партий.
apollon    06.12.2018, 14:35
Оценка:  -1
apollon
20 проголосовавших против нужно сегодня до вечера за поребрик выслать!
ВасяизИваново    06.12.2018, 14:47
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Постойка, а их избирателей?
apollon    06.12.2018, 14:54
Оценка:  -2
apollon
А что их изберателей? Пусть живут теперь с миром. Их изберателям и так теперь всю жизнь жить зная что они за врагов голосовали!
ftb1    06.12.2018, 14:58
Оценка:  0
ftb1
Их избирателей недавно лишили всех конституционных прав, пока на месяц.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь