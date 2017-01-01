Между Киевом и Москвой действуют 314 соглашений - МИД

МИД по поручению Порошенко сейчас продолжает глубокую инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ.

С 2014 года между Украиной и Россией было заключено 453 сделки nk.org.ua

На сегодняшний день между Украиной и Российской Федерацией действующими являются 314 соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, информирует РБК-Украина.

Она также отметила, что с 2014 года между Украиной и Россией было заключено 453 сделки.

Читай также: Без дружбы с Россией. Зачем разрывать договора

“Но с начала вооруженной агрессии и оккупации Россией части территории нашего государства, по инициативе МИД начат процесс инвентаризации договорно-правовой базы, который продолжается до сих пор. На сегодняшний день украинская сторона приняла решение о прекращении или приостановлении действия 48 двусторонних соглашений и программ с РФ. Мы выполнили все процедуры и приняли решение о прекращении этих соглашений. Впрочем, решение принято, но расторжение договоров - это длительный процесс“, - сообщила Зеленко.

Представитель МИД отметила, что по поручению президента министерство сейчас продолжает глубокую инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ.

“По состоянию на сегодняшний день действует 314 соглашений с Российской Федерацией... На рассмотрении МИД находится более 43 соглашений, которые подлежат денонсации“, - сказала Зеленко.

Читай также: Украина разрывает 40 договоров с Россией - Климкин

Она также добавила, что прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ не повлияет на обязательства РФ согласно международному праву.

“То есть, РФ и Украина сохраняют права и обязанности выполнения договора, возникшие в период его действия. Это означает, что Украина и в дальнейшем будет требовать от РФ ответственности за нарушение норм договора. В частности, восстановить территориальную целостность Украины и возместить те убытки, которые были нанесены его нарушением. Нарушения договора со стороны РФ остаются нарушениями“, - добавила Зеленко.

Отметим, МИД Украины рассматривает возможность денонсации Договора с РФ по Азовскому морю, подписанного в 2003 году, но документ еще не исчерпал себя в исках против России в международных судах.