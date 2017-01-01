Появилось видео убийства охранником нападавшего вора в супермаркете Харькова
В соцсети появилось видео момента стрельбы в супермаркете Харькова, когда полицейский застрелил посетителя, напавшего на него с ножом.
Читай также: На Полтавщине убили мужчину во время откачки нефтепродукта – СМИ
Видео с камеры видеонаблюдения в супермаркете Рост выложили на странице паблика Жить в Харькове.
На видео видно, как из открытой двери подсобного помещения выбегает охранник, за ним еще один мужчина. Последний пытается убежать и падает. Предположительно от выстрела. После этого человек уже не встает.
Читай также: В Запорожье полицейским угрожали бензопилой, вызывали начальника райотдела
Ранее сообщалось, что полицейский застрелил 24-летнего посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений.
Мужчина отказывался оплатить товар, а когда его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд, то он набросился на полицейского и нанес ему три удара ножом. После этого полицейский дважды выстрелил в нападавшего.
Сообщалось, что мужчина умер ночью в больнице, а полицейского прооперировали.