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Появилось видео убийства охранником нападавшего вора в супермаркете Харькова

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На видео видно, как из открытой двери подсобного помещения выбегает охранник, за ним еще один мужчина. Последний пытается убежать и падает. Предположительно от выстрела.
Нападавший вор скончался в больнице
Нападавший вор скончался в больнице
скриншот

В соцсети появилось видео момента стрельбы в супермаркете Харькова, когда полицейский застрелил посетителя, напавшего на него с ножом.

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Видео с камеры видеонаблюдения в супермаркете Рост выложили на странице паблика Жить в Харькове.

На видео видно, как из открытой двери подсобного помещения выбегает охранник, за ним еще один мужчина. Последний пытается убежать и падает. Предположительно от выстрела. После этого человек уже не встает.

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Ранее сообщалось, что полицейский застрелил 24-летнего посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений. 

Мужчина отказывался оплатить товар, а когда его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд, то он набросился на полицейского и нанес ему три удара ножом. После этого полицейский дважды выстрелил в нападавшего.

Сообщалось, что мужчина умер ночью в больнице, а полицейского прооперировали.

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Теги: Харьков, Рост, супермаркет, вор, застрелил
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