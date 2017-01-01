Обложку украинского учебника украсил Камбербетч в роли Гамлета

Авторы рассказывают о современных киновоплощениях Гамлета и замке Кронборг, ставшем прообразом места для развития событий произведения Шекспира.

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Авторы украинских учебников по литературе решили их осовременить, чтобы снова вернуть детям интерес к чтению. Например, на учебник по зарубежной литературе для 10 классе поместили фото известного ролями в “Хоббите“ и “Шерлоке“ британского актера Бенедикта Камбербетча в образе Гамлета, передает BBC Украина.

Учебник издан за деньги госбюджета издательством грамота и рекомендован Минобразования.

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Как пояснила руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николенко, Камбербэтч в образе принца Датского призван увлечь учеников не только классическими переводами произведений, но и современными воплощениями героев в кино и театре.

Учебник рассказывает о классике, но старается сохранить связь прошлого с настоящим gramota.kiev.ua

“Есть рубрика Артгалерея, где мы рассказываем о воплощении Гамлета в разных странах, говорим о постановке Гамлета учениками Леся Курбаса, о британском фильме с Лоуренсом Оливье“, - отметила Николенко.

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“Образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений Гамлета“, - пояснила она.

Дети в 10 классе, согласно действующей программе, возвращаются к изучению классических авторов, произведения которых они уже читали ранее - Гомера, Данте Алигьери, Гете, Шекспира и других.

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Авторы надеются “вернуть книги в круг интересов учеников, чтобы они лучше и больше читали, чтобы книги стали частью их жизни“, - говорит Николенко. Они для этого пытаются дать прямую связь прошлого и современности - например, рассказывают о реальном замке Кронборг в Дании, который стал прообразом места, где разворачиваются события “Гамлета“.

Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч спас велосипедиста-развозчика еды от хулиганов, которые избивали его прямо на улице.