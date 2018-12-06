Тимошенко и Батькивщина единогласно проголосовали за расторжение договора о дружбе с Россией

"Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№ 0206).

Об этом сообщает пресс-служба.

Во время рассмотрения соответствующего документа народный депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк назвал этот вопрос стратегическим для государства.

"Законопроект, который мы рассматриваем, внес президент Украины. Можно задать вопрос: а где Президент Украины, а где министр иностранных дел при рассмотрении этого стратегически важного вопроса", - возмутился он.

Борис Тарасюк также продемонстрировал заявления Юлии Тимошенко, Григория Немыри и Сергея Власенко, которые сейчас находятся в командировке в Вашингтоне по приглашению Конгресса и Сената США, с официальной просьбой к председателю ВР Андрей Парубий зачислить их голоса "За" денонсации дружбы с РФ.

Свое заявление глава "Батькивщины" заранее опубликовала на личной странице в Facebook, добавив также соответствующие обращения депутатов из ее фракции, которые также находятся сегодня в Америке.

"К сожалению, я сегодня физически не могу присутствовать на заседании парламента, поскольку нахожусь в США с визитом. Это очень важная поездка для формирования новых систем безопасности и гарантий Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Она заранее согласована и не могла быть отменена или перенесена на другую неделю", - написала она.

Лидер партии напомнила также, что именно Борис Тарасюк внес соответствующий проект о прекращении дружбы с Россией еще в самом начале работы Верховной Рады VIII-го созыва.

Со своей стороны, депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко отметил с трибуны парламента, что сегодняшнее решение является правильным, но запоздалым.

"В том, что 4 года не разрывался этот договор о дружбе, является состав государственной измены. И надо будет, когда создадутся для этого правовые условия, обязательно выяснить, кто организовал эту четырехлетнюю задержку по расторжению договора. Они должны быть за это наказаны!"- заявил он.

Представляя позицию партии, Борис Тарасюк, напомнил, что еще в 2015 году вместе с коллегами по фракции он внес законопроект о приостановлении действия по крайней мере нескольких статей соответствующего договора, включая одиозную статью о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, но МИД не нашел для этого оснований.