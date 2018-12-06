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Тимошенко и Батькивщина единогласно проголосовали за расторжение договора о дружбе с Россией

Комментариев: 7
Тимошенко и Батькивщина единогласно проголосовали за расторжение договора о дружбе с Россией
photo by Alexander Prokopenko

"Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№ 0206).

Об этом сообщает пресс-служба.

Во время рассмотрения соответствующего документа народный депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк назвал этот вопрос стратегическим для государства.

"Законопроект, который мы рассматриваем, внес президент Украины. Можно задать вопрос: а где Президент Украины, а где министр иностранных дел при рассмотрении этого стратегически важного вопроса", - возмутился он.

Борис Тарасюк также продемонстрировал заявления Юлии Тимошенко, Григория Немыри и Сергея Власенко, которые сейчас находятся в командировке в Вашингтоне по приглашению Конгресса и Сената США, с официальной просьбой к председателю ВР Андрей Парубий зачислить их голоса "За" денонсации дружбы с РФ.

Свое заявление глава "Батькивщины" заранее опубликовала на личной странице в Facebook, добавив также соответствующие обращения депутатов из ее фракции, которые также находятся сегодня в Америке.

"К сожалению, я сегодня физически не могу присутствовать на заседании парламента, поскольку нахожусь в США с визитом. Это очень важная поездка для формирования новых систем безопасности и гарантий Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Она заранее согласована и не могла быть отменена или перенесена на другую неделю", - написала она.

Лидер партии напомнила также, что именно Борис Тарасюк внес соответствующий проект о прекращении дружбы с Россией еще в самом начале работы Верховной Рады VIII-го созыва.

Со своей стороны, депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко отметил с трибуны парламента, что сегодняшнее решение является правильным, но запоздалым.

"В том, что 4 года не разрывался этот договор о дружбе, является состав государственной измены. И надо будет, когда создадутся для этого правовые условия, обязательно выяснить, кто организовал эту четырехлетнюю задержку по расторжению договора. Они должны быть за это наказаны!"- заявил он.

Представляя позицию партии, Борис Тарасюк, напомнил, что еще в 2015 году вместе с коллегами по фракции он внес законопроект о приостановлении действия по крайней мере нескольких статей соответствующего договора, включая одиозную статью о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, но МИД не нашел для этого оснований.

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Комментариев (7)
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donizete    06.12.2018, 16:33
Оценка:  0
donizete
Ох и новость на мире. Как голосовали за бюджет или медреформу, так сам ищи, а тут аж целая новость. Фу, дешевая пиаркомпания к выбора. Старушку совсем разводят политтехнологи. Эта херня не работает.
ftb1    06.12.2018, 15:51
Оценка:  -2
ftb1
Юля видимо расчитывает что юго-восток Украины к выборам не допустят.
Коляка    06.12.2018, 15:49
Оценка:  -2
Коляка
Все предвыборные компании у каждого кандидата в президенты Украины строятся на русофобских лозунгах, кто больше и громче кричит, тот выигрывает, а если не выигрывает то делается майдан!
Колишній-східняк    06.12.2018, 15:56
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А мы должны их любить? И за что, по-твоему?
Колишній-східняк    06.12.2018, 15:57
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Может за аннексию Крыма? А может за десять тысяч жертв?
apollon    06.12.2018, 16:01
Оценка:  +2
apollon
это все равно что обвинить все насаление планеты в германофобии в период с 1939 по 1945...
apollon    06.12.2018, 15:48
Оценка:  +6
apollon
А еще тимошенко единогласно голосовала против признания агресии РФ против Грузиив 2008 но сейчас коньюктура поменялась и ее хозяин из кремля сказал голосовать так что бы максмимально походить на партриотку!
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