В Киеве возле супермаркета стреляли в мужчину: Введен план Сирена

инцидент произошел в Соломенском районе Киева.

Пострадавший был в автомобиле Nissan kiev.informator.ua

В Киеве сегодня около 14:00 часов дня полиция ввела план Сирена для задержания злоумышленников, открывших стрельбу в Соломенском районе.

Об этом сообщает Информатор.

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Правоохранители разыскивают черную Volvo XC90. В ней находились неизвестные в масках, которые стреляли в человека на автомобиле Nissan возе МегаМаркета в Соломенском районе. После стрельбы неизвестные скрылись.

У разыскиваемого автомобиля есть характерные приметы: под передним бампером есть вставка серебряного цвета, а также установлены противотуманные фары.

В полиции инцидент пока официально не комментировали.

Как сообщалось 6 декабря, в Харькове охранник супермаркета застрелил вора. Позже появилось видео инцидента.