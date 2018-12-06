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В Киеве возле супермаркета стреляли в мужчину: Введен план Сирена

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инцидент произошел в Соломенском районе Киева.
Пострадавший был в автомобиле Nissan
Пострадавший был в автомобиле Nissan
kiev.informator.ua

В Киеве сегодня около 14:00 часов дня полиция ввела план Сирена для задержания злоумышленников, открывших стрельбу в Соломенском районе.

Об этом сообщает Информатор.

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Правоохранители разыскивают черную Volvo XC90. В ней находились неизвестные в масках, которые стреляли в человека на автомобиле Nissan возе МегаМаркета в Соломенском районе. После стрельбы неизвестные скрылись.

У разыскиваемого автомобиля есть характерные приметы: под передним бампером есть вставка серебряного цвета, а также установлены противотуманные фары.

В полиции инцидент пока официально не комментировали.

Как сообщалось 6 декабря, в Харькове охранник супермаркета застрелил вора. Позже появилось видео инцидента.

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Теги: стрельба, Киев
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