Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина попросила Венгрию помочь в борьбе с российским агрессором

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Венгерскую сторону призвали разблокировать заседания комиссии Украина-НАТО и присоединиться к действиям против российского агрессора.
МИД надеется, что Венгрия проявит солидарность в сдерживании российской агрессии
МИД надеется, что Венгрия проявит солидарность в сдерживании российской агрессии
mfa.gov.ua

Читай также: Киев и Будапешт налаживают отношения - Климкин

Украина надеется, что отношения между нашей страной и Венгрией улучшатся, и Будапешт вместе с другими странами будет противостоять российскому агрессору. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ.

Читай также: МИД Венгрии: Выдача паспортов украинцам законна

Глава украинского внешнеполитического ведомства проинформировал коллегу о нападении России на украинские корабли 25 ноября в Керченском проливе.

Министр призвал Венгрию официально присоединиться к мероприятиям международного сообщества в отношении РФ.

Читай также: Венгрия не будет блокировать участие Украины во встрече министров НАТО

Климкин и Сийярто договорились активизировать межрегиональное сотрудничество и ускорить реализацию совместных приграничных инфраструктурных проектов.

Кроме того, министры обсудили вопросы упорядочивания предоставления помощи от Венгрии Закарпатью и шаги украинской стороны в вопросе имплементации закона об образовании.

Читай также: Сийярто ответил на вопрос о возможном захвате Закарпатья

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в заседаниях комиссии Украина-НАТО, пока Украина не предпримет шаги по обеспечению прав национальной венгерской общины в Закарпатье. “Мяч на стороне Украины“, - отметил министр.

Поделись:
Теги: Венгрия, Украина, МИД, НАТО, ОБСЕ, РФ, Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Strv-003-3    06.12.2018, 16:25
Оценка:  0
Strv-003-3
и как она может помочь разъясните ?
apollon    06.12.2018, 16:31
Оценка:  +1
apollon
да никак. мадьяры(венгры) - это выходцы иц угро-финских племен перекочевавшие в европу. и росияне - это потомки угро-финских племен но оставшиеся на месте завоеваные Киевской Русью а потом Татаро-Монголами(чьи национальные традици у них и по сей день укоренены) Короче ворон ворону - глаз невыклюет!
apollon    06.12.2018, 16:08
Оценка:  +1
apollon
Попросили шестерку кремля помочь в борьбе с кремлем... ну ну ... гениальный политический ход!
ftb1    06.12.2018, 16:04
Оценка:  -3
ftb1
В обмен на Закарпатье думаю Венгрия будет готова помочь в борьбе с российским агрессором )))
Москвошвея    06.12.2018, 16:21
Оценка:  +3
Москвошвея
Та у вас Китай весь дальний восток отжал,а скоро Японии острова отдадите за пол вагона электронных схем.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь