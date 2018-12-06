Украина попросила Венгрию помочь в борьбе с российским агрессором

Венгерскую сторону призвали разблокировать заседания комиссии Украина-НАТО и присоединиться к действиям против российского агрессора.

МИД надеется, что Венгрия проявит солидарность в сдерживании российской агрессии mfa.gov.ua

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Украина надеется, что отношения между нашей страной и Венгрией улучшатся, и Будапешт вместе с другими странами будет противостоять российскому агрессору. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства проинформировал коллегу о нападении России на украинские корабли 25 ноября в Керченском проливе.

Министр призвал Венгрию официально присоединиться к мероприятиям международного сообщества в отношении РФ.

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Климкин и Сийярто договорились активизировать межрегиональное сотрудничество и ускорить реализацию совместных приграничных инфраструктурных проектов.

Кроме того, министры обсудили вопросы упорядочивания предоставления помощи от Венгрии Закарпатью и шаги украинской стороны в вопросе имплементации закона об образовании.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в заседаниях комиссии Украина-НАТО, пока Украина не предпримет шаги по обеспечению прав национальной венгерской общины в Закарпатье. “Мяч на стороне Украины“, - отметил министр.