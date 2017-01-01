На Днестровской ГЭС застрелился охранник

Мужчина совершил самоубийство во время дежурства.

Полиция Черновицкой области устанавливает обстоятельства и причину смерти охранника филиала Днестровской ГЭС-1 АО Укргидроэнерго, который совершил суицид.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции области.

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“5 декабря в полицию обратился начальник охраны Днестровской ГЭС. Чиновник сообщил, что охранник, который заступил на службу, совершил самоубийство”, - говорится в сообщении.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили 59-летнего жителя села Васильевка Сокирянского района с огнестрельным ранением в висок. Предварительная версия — самоубийство.

Следователи обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз. Проводится досудебное расследование.

Местные СМИ уточнили информацию об оружии, из которого было совершено самоубийство. Охранник во время суточного караула выстрелил себе из табельного огнестрельного оружия Форт-17 в голову. Пистолет, пуля и гильза с места происшествия изъяты.

Как сообщалось 28 ноября, на Волыни мужчина, убив будущего зятя и его отца, покончил с собой.