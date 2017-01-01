Рада приняла законопроект о разминировании Донбасса

Принятый законопроект позволяет Украине начать гуманитарное разминирование Донбасса.

Верховная Рада 242 голосами “за“ приняла во втором чтении и в целом законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине.

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Закон определяет, кто и как может проводить разминирование территорий, какие должны быть требования к специалистам в этой сфере, лицензирование, источники финансирования противоминной деятельности и прочее. Также прописаны нормы, регулирующие вопросы гражданского контроля разминирования и международного сотрудничества.

Руководитель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что закон был тщательно проработан с учетом международного опыта. Он пояснил, что документ позволяет Украине начать гуманитарное разминирование Донбасса.

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Герасимов отметил, что финансовую помощь в данной деятельности окажет НАТО, а также международные организации и учреждения.

Нардеп Мустафа Найем в Facebook написал, что на данный момент около 7000 кв. км. территории Донецкой и Луганской областей могут быть заминированы.

“325 000 взрывоопасных предметов уничтожили разные группы разминирования за все время войны, обследовав чуть меньше 4% загрязненных территорий; 8000000000 (да, миллиардов!) гривен - столько, примерно, стоят все работы по разминированию“, - написал он.

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Нардеп также отметил, что Украине понадобится от 10 до 15 лет на разминирование всех опасных участков.

Ранее, Минобороны обнародовало карту заминированного Донбасса. На сегодняшний день Украина является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире.