В России считают прекращение Украиной Договора о дружбе "первоапрельской шуткой"
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Спикер МИД России Мария Захарова назвала шуткой решение Верховной Рады о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Депутаты Верховной Рады одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, - ссылается она на данные украинских СМИ. - Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года“.
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“Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием“, - прокомментировала спикер МИД решение Украины.
Напомним, в четверг Верховная Рада приняла решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года.
Ранее Украина уже уведомляла РФ о намерении не продлять действие соглашения.
— Что он сказал?
— Он говорит, что если вы откажетесь, они вас... Зарежут... Шутка.
— Шутка!