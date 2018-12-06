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В России считают прекращение Украиной Договора о дружбе "первоапрельской шуткой"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 14
В МИД РФ прокомментировали решение Украины о прекращении действия соглашения.
Захарова считает, что Украина решила наполнить 1 апреля "конкретным содержанием"
Захарова считает, что Украина решила наполнить 1 апреля "конкретным содержанием"
EPA/UPG

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Спикер МИД России Мария Захарова назвала шуткой решение Верховной Рады о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Депутаты Верховной Рады одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, - ссылается она на данные украинских СМИ. - Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года“.

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“Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием“, - прокомментировала спикер МИД решение Украины.

Напомним, в четверг Верховная Рада приняла решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года.

Ранее Украина уже уведомляла РФ о намерении не продлять действие соглашения.

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Теги: Договор о дружбе, РФ, Украина, Рада, МИД РФ, Захарова
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Комментариев (14)
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Woodbrother    06.12.2018, 18:14
Оценка:  +3
Woodbrother
Нечеловеческий поединок - аргентинская мука против рассейского МИДа . Мука пока побеждает.
Sheva_46    06.12.2018, 17:55
Оценка:  -3
Sheva_46
В стране дураков круглый год все дни - 1 апреля, поэтому привыкайте к сюрпризам в любой момент со всех сторон.
Москвошвея    06.12.2018, 18:13
Оценка:  +5
Москвошвея
Та да, на рассии весело жить))
Woodbrother    06.12.2018, 18:15
Оценка:  +3
Woodbrother
Кримлевская страна озлобленніх дураков каждій день отмачивает свежий маразм.
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 17:16
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
— Бамбарбия! Киргуду!
— Что он сказал?
— Он говорит, что если вы откажетесь, они вас... Зарежут... Шутка.
— Шутка!
Колишній-східняк    06.12.2018, 17:16
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Они всё ещё считают, что с ними шутят...
Москвошвея    06.12.2018, 17:13
Оценка:  +7
Москвошвея
Спилась бабище.Уже Вальку-полстакана перещеголяла.Давно печальную лошадь не слышно,кто знает где каурый?
Колишній-східняк    06.12.2018, 17:16
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Подковы отодрали... Наверное уже на пенсионе.
shurag    06.12.2018, 17:31
Оценка:  +6
shurag
угрюмый вместе с азаром сажают картошку на дачных участках московского режима
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 16:50
Оценка:  +15
ВосставшийИзБана
А захват украинских военнослужащих и военных кораблей - это какая шутка? А аннексия украинских территорий в нарушение Будапештского меморандума - это какая шутка? А помои со всех экранов в рф в сторону Украины - это вообще что?
dimasvetik    06.12.2018, 16:32
Оценка:  +19
dimasvetik
ну и выражение лица, у меня такое тоже когда я тужусь в туалете
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 16:52
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
У тебя зеркало в туалете? Или ты с собой берешь?
dimasvetik    06.12.2018, 16:56
Оценка:  +7
dimasvetik
мимику чуствую
shurag    06.12.2018, 17:32
Оценка:  +5
shurag
её фейс выражает глубокую оабоченность
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