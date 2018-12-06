В России считают прекращение Украиной Договора о дружбе "первоапрельской шуткой"

В МИД РФ прокомментировали решение Украины о прекращении действия соглашения.

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Спикер МИД России Мария Захарова назвала шуткой решение Верховной Рады о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Депутаты Верховной Рады одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, - ссылается она на данные украинских СМИ. - Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года“.

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“Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием“, - прокомментировала спикер МИД решение Украины.

Напомним, в четверг Верховная Рада приняла решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года.

Ранее Украина уже уведомляла РФ о намерении не продлять действие соглашения.