Рада разрешила Нидерландам и дальше расследовать катастрофу рейса МН17

Депутаты продлили действие Меморандума о взаимопонимании между МИД Украины и Нидерландов до 1 августа 2019 года.

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Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, продлевающий совместное с Нидерландами расследование причин и последствий катастрофы рейса МН17 авиакомпании “Малазийские авиалинии“, сообщается на сайте парламента.

Он продлевает действия соглашения о расследовании между Украиной и Нидерландами до 1 августа 2019 года.

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За проект закона №0204 проголосовали 228 депутатов. Закон позволит и дальше привлекать нидерландскую сторону к практическому расследованию причин авиакатастрофы.

“В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании от 24 июля 2014 года украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин авиакатастрофы, произошедшей 17 июля 2014 года“, - уточняется в пояснительной записке.

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Боинг-777, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Ранее сообщалось, что родственники жертв катастрофы рейса МН17 подали на Россию иски в Евросуд по правам человека.